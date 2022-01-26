Литва отказала белорусским кампаниям, которые хотели заниматься транзитом калия 7 26.01.2022, 14:17

7,000

Фото: DELFI

«Беларуськалию» не удалось обойти санкции.

«Литовские железные дороги» отклонили запросы трех транспортных компаний из Беларуси на транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву. Эти заявки поступили в ЛЖД после новостей о скором расторжении контракта с белорусским предприятием на перевозку его грузов.

Ранее «Белорусская калийная компания» (БКК) обратилась в ЛЖД с просьбой с 24 января заключить договор на перевозку калийных удобрений через Литву.

Компании «Белинтертранс» и «Белкалий-Мигао» также претендовали на перевозку удобрений через Литву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».