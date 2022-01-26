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Литва отказала белорусским кампаниям, которые хотели заниматься транзитом калия

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  • 26.01.2022, 14:17
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Литва отказала белорусским кампаниям, которые хотели заниматься транзитом калия
Фото: DELFI

«Беларуськалию» не удалось обойти санкции.

«Литовские железные дороги» отклонили запросы трех транспортных компаний из Беларуси на транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву. Эти заявки поступили в ЛЖД после новостей о скором расторжении контракта с белорусским предприятием на перевозку его грузов.

Ранее «Белорусская калийная компания» (БКК) обратилась в ЛЖД с просьбой с 24 января заключить договор на перевозку калийных удобрений через Литву.

Компании «Белинтертранс» и «Белкалий-Мигао» также претендовали на перевозку удобрений через Литву.

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