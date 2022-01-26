Футболисты покидают чемпионат Беларуси из-за финансовой ситуации 6 26.01.2022, 19:08

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В Беларуси введен лимит по зарплатам.

В начале 2021 года из солигорского футбольного клуба "Шахтер" ушли полузащитник Игорь Стасевич и голкипер Александр Гутор. Как выяснили спортивные журналисты, причиной стали финансовые вопросы, передает euroradio.fm.

В Беларуси введен лимит по зарплатам в чемпионате Беларуси. Оба футболиста отказались переподписывать контракты на новых, пониженных, финансовых условиях.

Хотя у обоих игроков контракты действуют до конца 2022 года, 25 января они покинули команду.

Сообщается, что зарплата Стасевича в "Шахтере" составляла 48 тысяч рублей в месяц (18,5 тысячи долларов), без учетов бонусов. Чтобы соответствовать лимиту, он должен был отказаться от 40 тысяч рублей ежемесячно. Для сравнения: в БАТЭ Стасевич получал около 15 тысяч долларов.

Гутор, как сообщается, зарабатывал 52 тысячи рублей в месяц (около 20 тысяч долларов), без учетов бонусов.

Таким образом, Стасевич должен был отказаться примерно от 15 тысяч долларов в месяц, а Гутор — от 17 тысяч.

Кстати, бонусы повлияли на то, что концовку сезона Гутор провел на скамейке запасных. В его контракте прописан пункт, что за соответствующее количество минут, порведенных на поле, футболисту полагается бонус. Когда проведенное время приближаться к договорной отметке, руководство клуба негласно приказало отправить его на скамейку запасных

В сезоне-2021 высшей лиги Гутор сыграл 20 матчей (1800 минут), в которых пропустил 14 голов.

Несмотря на досрочное расторжение обоим футболистам выплатят зарплату за три недели января плюс две месячные зарплаты.

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