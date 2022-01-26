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Госдеп США заявил о признаках вторжения РФ в Украину к середине февраля

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  • 26.01.2022, 20:10
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Госдеп США заявил о признаках вторжения РФ в Украину к середине февраля

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

Россия намерена применить силу против Украины к середине февраля, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на онлайн-дискуссии, передает AFP .

«Я понятия не имею, принял ли он [президент России Владимир Путин] окончательное решение, но мы определенно видим все признаки того, что он собирается использовать военную силу в какой-то момент, возможно, между настоящим временем и серединой февраля», — сказала Шерман.

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