Сколько зарабатывают придворные Лукашенко? 13 26.01.2022, 22:37

18,224

Слив от киберпартизан.

В новом выпуске «Честно говоря» на «Белсате» речь пойдет о способах обогащения белорусских чиновников. Что удерживает их рядом с режимом — и сколько стоит их любовь к Лукашенко?

Киберпартизаны слили авторам зарплаты белорусских чиновников. Так, бывший председатель Центризбиркома Лидия Ермошина официально получала около 17 тысяч долларов в год, самая крупная сумма в 2008 году составляла более 24 тысяч долларов, или 2 тысячи долларов в месяц. Ермошиной принадлежит дом площадью 270 квадратных метров в Дроздах.

Сама экс-председатель Центризбиркома призналась в интервью, что купила дом за 300 тысяч долларов. По нашим самым приблизительным подсчетам, Ермошиной пришлось бы собирать эти деньги как минимум 12 с половиной лет, при этом полностью откладывая зарплату. Но она занимала свою должность с 1996 года. Сама она рассказывала, что для покупки дома в Дроздах продала квартиру, а также заняла деньги у состоятельных подруг.

Игорь Карпенко в должности заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета зарабатывал около $ 600 в месяц, а в должности заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам и связям – около $ 1,5 тысячи. Действующий министр спорта Сергей Ковальчук в 2019 году ежемесячно получал более $ 1 тысячи долларов.

Один из самых приближенных к Лукашенко лиц – его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Ее зарплата – более $ 2 тысяч в месяц.

Экс-председатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, гость программы, рассказывает о «резервном фонде узурпатора»:

«Возможно, таким доверенным лицам еще и есть какая-то дополнительная касса, из которой они получают деньги. Эта касса называется «резервный фонд президента». Туда госпредприятия доставляют всю прибыль, что они имеют от нефти, торговли нефтью, торговли древесиной, калийными удобрениями. То есть это поступает в его фонд […]».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».