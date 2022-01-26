Пашинян отказался следовать примеру Лукашенко
- 26.01.2022, 23:00
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Премьер Армении не будет разносить коронавирус.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подцепил коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал сам во время онлайн-трансляции в Facebook-аккаунте.
Он подчеркнул, что накануне сдал тест на выявление COVID-19 в организме, сегодня пришел результат и он оказался положительным. Известно, что Пашинян решил обезопасить окружающих и потому ушел на самоизоляцию. Пока премьер-министр государства намерен трудиться дистанционно.
Пашинян добавил, что заболевание протекает бессимптомно.
Ранее стало известно, как заболевший омикрон-штаммом диктатор Беларуси Александр Лукашенко вынудил артистов, военных, госслужащих, попов и журналистов рисковать собственным здоровьем.