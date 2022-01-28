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Приключения степного биткоина

  • 28.01.2022, 10:55
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Приключения степного биткоина

Что происходит в криптошахтах Казахстана после протестов?

Сырьевой Казахстан всегда жил за счет добычи - нефти, газа, урана, угля. Но самой быстрорастущей добывающей отраслью в гигантской степной стране оказался майнинг не природного, а виртуального богатства - криптовалюты.

В прошлом году Казахстан вышел на второе место в мире после США и обогнал Россию в майнинге биткоина. Однако бум новой отрасли рискует завершиться, едва начавшись. Политический и энергетический кризисы в Казахстане обещают майнерам тяжелые времена и заставляют их задуматься о переезде в Северную Америку или в соседнюю Россию.

Ангары и контейнеры, напичканные компьютерами, - так выглядят криптофермы, на которых делают биткоины. Виртуальная валюта чеканится путем решения все более сложных математических задач, для чего нужна серьезная вычислительная мощь. Корреспонденты Би-би-си съездили в Казахстан, чтобы посмотреть, как это происходит.

Криптовалюты во многих странах мира - на полулегальном положении, а в некоторых и вовсе запрещены. Китай был крупнейшим майнером на планете еще год назад, но ввел тотальный запрет, чем способствовал буму в соседнем Казахстане. Россия тоже собирается ужесточить регулирование.

Власти многих стран видят в биткоине финансовую пирамиду, чреватую массовыми банкротствами и социальной напряженностью, а стейблкоины (криптовалюты, привязанные к курсам традиционных валют) считают угрозой своей монополии на выпуск денег, надзор и регулирование финансовых операций.

Еще одна большая проблема - гигантские энергозатраты на майнинг в разгар энергетического кризиса в мире и борьбы с изменением климата.

"Грязные" деньги

Одна из крупнейших в мире криптоферм расположилась на окраине города Экибастуз в Казахстане, в центре угольного бассейна, известного на весь мир гигантскими разрезами "Богатырь" и "Восточный". В отличие от них, компьютерная ферма казахстанской компании Enegix пока не попала в книгу рекордов Гиннеса, однако ее управляющий Ерболсын Сарсенов не скрывает гордости.

"Оценка всего установленного оборудования в нашем дата-центре - свыше 300 млн долларов", - рассказывает он.

Шум 50 тысяч пыхтящих в унисон компьютеров приводит управляющего в восторг: "Это звук денег. Цифровых денег".

Многие дата-центры в районе Экибастуза напрямую подключены к угольным электростанциям. Майнинг требует гигантских затрат энергии, и это - одна из главных угроз будущему бизнеса Enegix и ей подобных.

"Я думаю, что пик майнинга в общем достигнут, - предупреждает вице-министр цифрового развития и инноваций Казахстана Асхат Оразбек. - Майнинг в Казахстане сейчас в основном потребляет так называемую "грязную" энергию. Дальнейшее развитие будет возможно только после строительства инфраструктуры "зеленой" энергетики".

У гигантского и пустынного Казахстана территория в восемь раз больше, чем у Германии, но население - всего 18 млн человек, примерно как в Нидерландах или Румынии. Майнинговые фермы потребляют больше энергии, чем половина Алматы - крупнейшего города страны.

"Электроэнергия не бесконечна. Еще в 2019 году был профицит, а сейчас о профиците говорить уже не приходится. Поэтому на каком-то объеме майнинга мы остановимся", - говорит вице-министр Оразбек.

Медовый месяц завершен

Власти Казахстана ввели дополнительный тариф на электроэнергию для майнинга с нового года и обещали ужесточить регулирование отрасли, где велика доля подпольных ферм, а значительная часть бизнеса контролируется из-за рубежа. Теперь у них появился еще один повод.

В конце января энергосистема пережила крупнейшую аварию за десятилетия. Без света остались не только Казахстан, но и соседние Кыргызстан и Узбекистан.

Казахстанская энергосеть предупреждала, что в энергосистеме сложности, и на неделю с 24 по 31 января отключила свет всем "белым" майнерам. Аварию это не предотвратило. По оценкам властей, теневая часть майнинга потребляет вдвое больше энергии, чем легальные фермы.

Авария и ограничения стали второй за месяц неприятной новостью для молодой казахстанской майнинговой отрасли. Первая была отчасти также связана с энергокризисом: из-за высоких цен на газ в стране начались массовые протесты, которые быстро переросли в кровавые беспорядки невиданных масштабов.

Выступления были решительно и жестко подавлены властями, которым помогали приглашенные зарубежные войска. Заодно подавили и репутацию майнеров, поскольку страна надолго осталась без интернета и зарубежные хозяева и клиенты казахстанских ферм лишились доступа к ним.

Из-за этого майнинг в мировом масштабе рухнул на 13%. Подобных перебоев не было со времен неожиданного китайского запрета в мае прошлого года, благодаря которому Казахстан увеличил свою долю с апрельских 8% до 18%.

Россия пока занимает третье место - 11% по самым свежим августовским прикидкам Кембриджской бизнес-школы. А лидер мирового майнинга - США с 35%.

Январские события в Казахстане обещают скорый передел этого рынка.

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