Финальный концерт The Beatles спустя полвека издали целиком 14 28.01.2022, 14:16

2,076

Секретный концерт на крыше 30 января 1969 года вызвал значительный переполох в Лондоне.

Знаменитый «Концерт на крыше» The Beatles, записанный в январе 1969 года, впервые официально опубликован целиком. Альбом «Get Back — The Rooftop Performance» доступен во всех стриминговых сервисах, пишет «Медуза».

Концерт, который стал финальным живым выступлением в истории группы, состоялся на крыше битловской штаб-квартиры и студии на Сэвил-Роу в центре Лондона. В то время музыканты репетировали и записывали песни, которые впоследствии легли в основу их последнего альбома «Let It Be». Весь процесс звукозаписи снимался на видео. Планировалось, что неанонсированный концерт на крыше станет кульминацией нового альбома The Beatles и сопровождающего его фильма. Однако в процессе записи между музыкантами часто возникали трения и ссоры, и этот материал тогда было решено целиком не предавать огласке.

Секретный концерт на крыше 30 января 1969 года вызвал значительный переполох в городе. Возле здания собралась толпа прохожих, работа в районе была парализована. Некоторые недовольные жители вызвали полицию. После того, как полицейские забрались на крышу, The Beatles свернули концерт. Он продолжался около 40 минут. В общей сложности были сыграны пять песен, некоторые не по одному разу.

Записи концерта на крыше лишь частично затем попали в альбом и фильм «Let It Be», архив полвека лежал на полке, циркулируя среди фанатов в пиратских версиях. Но в 2021 году режиссер Питер Джексон смонтировал из этой хроники новый, почти восьмичасовой фильм «Get Back». В него вошла полная запись концерта на крыше.

30 января часовой «Концерт на крыше», смонтированный Питером Джексоном, покажут в избранных кинотеатрах в США и Великобритании. Также специальные музыкальные трибьюты к годовщине битловского концерта готовят певица Нора Джонс и артисты Cirque du Soleil.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».