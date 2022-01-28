Чего на самом деле добивается Россия? 8 28.01.2022, 17:34

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Путин и Лавров — правопреемники Ленина и Троцкого.

Каждый день ведущие журналисты всех стран рассказывают нам о том, как Владимир Путин готовится к захвату Украины. Скопление военных сил у границ, учения в Беларуси, британский МИД даже называет имя человека, который должен в случае успеха российских планов возглавить прокремлевское правительство.

При этом сами российские официальные лица каждый раз монотонно замечают, что никаких планов нападения на Украину у Кремля нет — напротив, это Запад «накачивает» Украину оружием, чтобы она напала на контролируемую Москвой территорию Донбасса. Однако, выказывая претензии Западу, в Москве теперь предпочитают делать акцент не на Украине и даже не на защите прав «русскоязычного» населения, а на безопасности самой России. При этом остается под большим вопросом, как этой безопасности достичь, даже если согласиться с логикой требований Путина? — пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии».

Отказать бывшим советским республикам, которые хотели бы вступить в НАТО? Но на Западе и так не спешат с интеграцией Украины или Грузии, от внеочередной декларации мало что изменится. И как быть с Европейским союзом? Тоже угроза безопасности или еще нет? Мы же помним, как в 2013 году в Кремле не скрывали раздражения в связи с тем, что бывшие советские республики решили подписать соглашения об ассоциации с ЕС. От тогдашних президентов Армении и Украины требовали отказаться от документа чуть ли не во время их встреч с Путиным. А недавно главный редактор издания Россия в глобальной политике Федор Лукьянов дал понять, что ЕС не лучше НАТО, так как участники в обоих этих объединениях дублируются.

Поэтому возникает вопрос: достаточно ли будет для Кремля отказа бывших советских республик от НАТО? Или нужно отказаться от ЕС? И будет ли воспринят в качестве гарантии безопасности для России нейтралитет этих стран? Или в этом случае уже нейтралитет будет выглядеть как вызов, потому что сегодня та или иная страна декларирует внеблоковость, а завтра воспользуется слабостью России, изменит законодательство и вступит в НАТО и ЕС?

Может быть, гарантии безопасности для России — присоединение бывших советских республик к ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу? Но ведь такие гарантии уже получил от зловредного Запада Советский Союз, когда после Ялты загнал страны-сателлиты в Организацию Варшавского договора. Но стоило Советскому Союзу ослабеть, как все эти якобы дружественные государства разбежались по сторонам. Вернее, в одну сторону — в НАТО. Потому что насильно мил не будешь, увы.

Таким образом, оказывается, что единственная гарантия безопасности — снова создать Советский Союз, присоединить все бывшие советские республики к России, да так, чтобы они больше не могли выйти из состава государства. Но это не так просто. Придется воевать, обрекать собственную страну на разрушительные западные санкции, контролировать большие нестабильные страны, которые, конечно же, будут экспортировать эту свою нестабильность. При этом ударных вооружений на территории стран-членов НАТО станет не меньше, а больше, и уже никто не станет разговаривать с Москвой об их сокращении. Так что же, находясь под санкциями, втягиваться еще и в гонку вооружений? Или согласиться с тем, что для обеспечения безопасности контакт с НАТО неминуем? И тогда — сколько стран-членов НАТО нужно завоевать для обеспечения безопасности?

Проще говоря, какова должна быть зона безопасности для самого большого государства в мире? «Наши МИГи сядут в Риге»? А в Варшаве? А в Берлине? Можно ли считать, что России обеспечена безопасность, пока над Букингемским дворцом плещется королевский штандарт, а не российский триколор? Как унять англосаксов? Эти вопросы можно считать чистейшей фантасмагорией, конечно.

Но если согласиться с тезисом, что безопасности России угрожает само суверенное право других государств определять собственную внешнюю политику и присоединяться к оборонным и экономическим союзам, то тогда безопасность России не знает границ и может быть обеспечена только в том случае, если на всем земном шаре останется только одно-единственное государство.

Между прочим, эта идея тоже не нова. Руководители Советской России Владимир Ленин и Лев Троцкий, естественными преемниками которых являются Владимир Путин и Сергей Лавров, высказывали ее с 1917 года, прямо сразу же после Октябрьского переворота идея перманентной революции стала государственной политикой. Потому что считалось, что пока в мире есть хоть еще одно какое-то «неправильное государство», правильное — государство пролетариев — в опасности.

И, кстати, именно этой идеей оправдывались оккупация Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, попытки оккупации Польши, Финляндии, балтийских стран, «советизация» Венгрии или Баварии и так далее. Просто «перманентная революция» захлебнулась. Захлебнулась, чтобы спустя десятилетия стать путинской «революцией безопасности».

Но и этой революции тоже суждено захлебнуться. Будем надеяться, что не в крови.

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