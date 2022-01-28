Путин загоняет себя в угол 4 28.01.2022, 21:55

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фото: ap

На что надеется хозяин Кремля?

Мало чего удалось достичь на недавних переговорах в Женеве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном по поводу украинского кризиса, пишет для project-syndicate.org (перевод — nv.ua) профессор Хиллари Аппел.

Россия запросила письменный ответ на свои требования, среди которых приостановка расширения НАТО. Президент России Путин может быть столь же доволен нынешним тупиком, как США и их союзники по НАТО.

Причина в том, что Путин ведёт опасную игру на грани войны с Украиной. Да, он преуспел, поставив под сомнение силу обязательств НАТО перед этой страной, пролив свет на внутренние разногласия в блоке и заставив мир внимательней отнестись к российской мощи. И он даже ещё может выдавить уступки у США и НАТО. Но одновременно Путин рискует загнать себя в такое положение, когда он будет вынужден начать материально и политически дорогостоящее вторжение в Украину.

Прекращение экспансии НАТО — одна из главных внешнеполитических целей Кремля уже на протяжении десятилетия, но пока подходы Путина принесли мало результатов. Начатая в 2014 году агрессия России против Украины преуспела лишь в одном: членство в НАТО стало более привлекательным для Украины и Грузии. Кроме того, российские действия не смогли предотвратить вступление в этот альянс небольших стран-кандидатов: Черногория и Северная Македония стали его членами в 2017 и 2020 годах соответственно. Хуже того, воинственная внешняя политика Путина заставила серьёзно задуматься о вступлении в НАТО ключевых политиков в нейтральных странах, таких как Швеция и Финляндия.

Эскалация напряжённости вокруг Украины создаёт и колоссальные внутренние риски для Путина. Кремлёвская аннексия Крыма в 2014 году и интервенция в восточный регион Украины, Донбасс, потребовала мало жертв и серьёзно повысила политическую поддержку Путина внутри страны. Сегодня вторжение в восточную Украину вряд ли принесёт такие же политические дивиденды, поскольку опросы в России уже давно показывают низкую общественную поддержку такого шага: лишь четверть россиян выступают за включение Донбасса в состав России.

Кроме того, вероятные издержки России от такого вторжения сегодня выше, чем в 2014 году. Значительные потери солдат развернут общественное мнение против действий Путина в Украине, а жёсткие западные санкции нанесут дополнительный урон российской экономике.

Учитывая все эти политические и экономические риски, что надеется выиграть Путин, столь явно загоняя себя в угол?

Несмотря на его неоднократные заявления о том, что НАТО создаёт угрозу для России, Путин может рассматривать нынешнее противостояние как способ продемонстрировать Украине и другим странам Восточной Европы, что в реальности обязательства НАТО и США перед ними весьма слабы.

Президент США Джо Байден, возможно, даже усилил это впечатление на своей пресс-конференции 19 января, когда он предположил, что следствием «незначительного вторжения» России в Украину станет более умеренная реакция Запада, чем в случае полномасштабного вторжения в эту страну. (В дальнейшем Байден и чиновники его администрации постарались дезавуировать этот комментарий).

России выгодны подобные оговорки, потому что Кремль, естественно, хочет сеять раздор и подчеркивать разногласия между странами НАТО. Хотя США и некоторые страны Восточной Европы поддерживают вступление Украины в НАТО, в этом альянсе уже давно наблюдается раскол по данному вопросу из-за того, что у его членов различаются отношения с Россией в сфере экономики, безопасности и энергетики.

В дни, предшествовавшие саммиту НАТО в Бухаресте в 2008 году, Украина направила Германии и Франции письмо, попросив эти две страны поддержать её вступление в НАТО. Но тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Фийон подчеркнул несогласие своей страны с идеей вступления Украины (и Грузии) в альянс. «Мы считаем, что это неправильный ответ на баланс сил в Европе и баланс между Европой и Россией. Мы хотим диалога на эту тему с Россией», — сказал Фийон. Тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил аналогичное мнение.

Но, по крайней мере, на публике официальные лица США и НАТО подтверждают сохраняющееся единство альянса. Хотя Байден и предположил на своей пресс-конференции, что у европейских союзников Америки нет единства в вопросе о том, как реагировать на небольшое вторжение России в Украину, не ведётся никаких двусторонних переговоров между другими западными странами и Россией по поводу Украины.

Наверное, для Путина самым важным стал тот факт, что американские и европейские лидеры, которые сейчас предпочли бы заняться проблемами подъёма Китая и пандемии Covid-19, а также продолжать восстановление экономики, вынуждены уделять больше внимания интересам России из-за нынешнего кризиса.

На первый взгляд, Путин как будто без всякой необходимости загнал себя в угол, выдвинув неприемлемые требования по такой проблеме (вступление Украины в НАТО), которая в любом случае вряд ли бы материализовалась. Однако в реальности Путин добился выигрыша, выставив напоказ бардак на Западе и слабость его обязательств перед Украиной.

Если американские и европейские переговорщики сделают даже символические уступки, Путин сможет использовать их для улучшения своего имиджа. И даже если он пойдёт на деэскалацию напряжённости, не получив желаемых письменных гарантий, размещение российских войск в Беларуси и недавняя отправка возглавленной Россией «миротворческой» миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан демонстрируют сохранение лидирующей роли России среди бывших советских республик.

Впрочем, воинственные игры Путина вокруг Украины остаются опасными. Можно лишь надеяться, что, вернувшись за стол переговоров, американские и российские официальные лица найдут способ не допустить перерастания этого искусственного кризиса в горячую войну.

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