Сегодня – день рождения отца-основателя БНР Антона Луцкевича
- 29.01.2022, 12:03
Малоизвестные факты о первом премьер-министре Белорусской Народной Республики.
Политический и общественный деятель Антон Луцкевич родился 29 января (по новому календарю) 1884 года.
Телеканал «Белсат» опубликовал известные и малоизвестные факты о первом премьер-министре БНР.
Публицист, литературный критик, лингвист и издатель. Брат Ивана Луцкевича.
Знал 7 языков. Сделал первый перевод Нового Завета с греческого языка на белорусский.
Происходил из шляхетского рода герба «Навіна».
Был видным деятелем виленского масонства. Вместе с братом Иваном Антон Луцкевич основал первую в Вильнюсе масонскую ложу «Лучнасць» («Единство»).
Был издателям газеты «Наша Нива», одним из основателей Белорусского музея в Вильнюсе.
Считается одним из основоположников белорусского национального движения начала XX века.
Антон Луцкевич стал инициатором провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики. Был автором третьей уставной грамоты.
Премьер-министр БНР.
14 июня 1941 года приговорен к 8 годам лишения свободы.
Один из допросов Луцкевича длился 36 часов.
Умер в заключении.
Был реабилитирован в 1989 году.