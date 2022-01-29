Сегодня – день рождения отца-основателя БНР Антона Луцкевича 29.01.2022, 12:03

Малоизвестные факты о первом премьер-министре Белорусской Народной Республики.

Политический и общественный деятель Антон Луцкевич родился 29 января (по новому календарю) 1884 года.

Телеканал «Белсат» опубликовал известные и малоизвестные факты о первом премьер-министре БНР.

Публицист, литературный критик, лингвист и издатель. Брат Ивана Луцкевича.

Знал 7 языков. Сделал первый перевод Нового Завета с греческого языка на белорусский.

Происходил из шляхетского рода герба «Навіна».

Был видным деятелем виленского масонства. Вместе с братом Иваном Антон Луцкевич основал первую в Вильнюсе масонскую ложу «Лучнасць» («Единство»).

Был издателям газеты «Наша Нива», одним из основателей Белорусского музея в Вильнюсе.

Считается одним из основоположников белорусского национального движения начала XX века.

Антон Луцкевич стал инициатором провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики. Был автором третьей уставной грамоты.

Премьер-министр БНР.

14 июня 1941 года приговорен к 8 годам лишения свободы.

Один из допросов Луцкевича длился 36 часов.

Умер в заключении.

Был реабилитирован в 1989 году.

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