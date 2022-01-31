На Россию надвигается новая волна инфляции 3 31.01.2022, 17:24

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Производители повышают цены на молоко и хлеб.

Российским потребителям, столкнувшимся с резким ростом цен на базовые продукты питания, в ближайшие месяцы предстоит пережить новую инфляционную волну.

После скачка цен на овощи на десятки процентов и почти 30-процентного подорожания круп торговые сети начали получать от производителей уведомления о новых ценниках на еще две категории товаров - молоко и хлеб, сообщает finanz.ru.

Danone - один из крупнейших производителей молочных продуктов в России, оперирующий брендами «Простоквашино» и «Активиа», - сообщил ритейлерам об увеличении отгрузочных цен на 10% с февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам в России Майка Тигнола.

Компания ссылается на то, что биржевые цены на молочные продукты достигли максимальных значений: масло за год подорожало на 45%, сухое обезжиренное молоко - на 35%. А кроме того, выросли затраты на упаковку (+6,9%) и логистику (+6,7%).

Вслед за Danone цены может поднять Valio (бренд Viola), по оценке которой себестоимость сырого молока подскочила на 15-20% за год. Пискаревский молочный завод (бренды «Пискаревское», «Клевер») повысил цены еще в декабре - на 6-8%.

Одновременно с молоком может подорожать и хлеб. На прошлой неделе российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию сразу на 16,5-30%.

Компания, входящая в топ-5 производителей хлеба в России, назвала причиной возросшие затраты на сырье, упаковку, производство и реализацию продукции.

О повышении закупочных цен начали предупреждать торговые сети и другие производители, пишет РБК. Так, крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор», например, получила такое письмо от Иркутского хлебозавода. Решение по нему пока не принято, ретейлер ведет переговоры и изучает причины повышения цен, уточняет представитель «Командора» Дмитрий Болотов.

Ранее о повышении цен предупредили производители газировки и кофе, причем некоторые сразу на 25%. Главный производитель детского питания в России АО «Прогресс» («ФрутоНяня») также сообщил торговым сетям о росте цен на свою продукцию на 15,5% в феврале.

По данным Росстата на 21 января, инфляция в России обновила 6-летний рекорд - 8,64%. Темпы роста цен на продукты достигли 10,71% и стали максимальными с декабря-2015.

Реальная корзина потребления российских домохозяйств, собранная на основе данных о 15 миллионах покупок за 2008-21 гг, впрочем, дорожает вдвое быстрее оценок Росстата.

Рост цен на 200 товаров широкого потребления (FMCG, Fast Moving Consumer Goods), по оценке «Ромира» в декабре достиг 18% в годовом выражении.

Рассчитанная таким образом инфляция выводит Россию в антилидеры по темпам роста цен среди развивающихся рынков.

Инфляцию выше на декабрь прошлого года зафиксировали лишь Аргентина (50,9%) и Турция (36,1%), а также ряд африканских государств и страны-изгои, находящиеся на грани экономического коллапса (35% в Иране, 60,7% в Зимбабве, 139% в Сирии, 686% в Венесуэле).

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