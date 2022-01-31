Как литвинский Геркулес выиграл 30 битв 31.01.2022, 17:30

В 1508-ом году Радзивилл Геркулес участвовал в войне с Московским княжеством.

Около 1480-го года на свет появился Юрий Радзивилл, получивший впоследствии прозвище «Виктор - Победитель, Геркулес Литовский» за то, что регулярно принимал участие в военных действиях и выиграл, в общей сложности, 30 битв. Кроме этого, он являлся государственным деятелем, и, начиная с 1500-го года, занимал должности наместника мозырского, мейшаголовского, мерацкого, вяленского, утянского, пишет сайт vklby.com.

В 1508-ом году Радзивилл Геркулес участвовал в войне с Московским княжеством. На следующий 1509-ый год он получил должность подчашего ВКЛ и будет им до 1517-го года. 1511-ый год принес Радзивиллу должность литовского гетмана польного и очередную победу: он вместе со слуцким князем Юрием Олельковичем разбил татар за 20 миль до Киева в урочище Рутка.

1512-ый год снова знаменателен в жизни литовского Геркулеса. В этом году он принял участие в победоносной битве против татар под Вишневцeм. Через год после этой битвы Юрий Радзивилл снова воюет с врагами отечества. На этот раз он сразился против Москвы в битве под Оршей 8 сентября 1514-го года. В этом впечатляющем по своим масштабам сражении он командует легкой конницей ВКЛ на левом фланге. В бою Радзивилл проявляет всю свою отвагу, мужество и честь, за что после победы над врагом и получает своё прозвище Виктора – Победителя, Геркулеса Литовского.

После славной победы в битве под Оршей, его ждет еще немало серьезных сражений. В 1517-ом году он участвует в походе на Псков, в 1519-ом году сражается с московскими войсками под Кревом, и с того же 1519-го года по 1521-ый год воюет с Тевтонским орденом.

С 1520-го года Радзивилл Победитель занимает новую государственную должность и становится каштеляном Трокским, а с 1522-го - Виленским. Но на этом он не останавливается и продолжает служить и защищать свое государство. В 1527-ом году участвует в битве на реке Ольшанка, где войска ВКЛ под командованием Константина Острожского снова разбивают татар, и в этом же году Радзивилл получает очередную государственную должность маршалка надворного.

Благодаря своей государственной деятельности и боевым заслугам он достиг большого влияния в Великом княжестве Литовском и в 1530-ом году уже входил в магнатский триумвират, где вместе с канцлером ВКЛ Альбрехтом Гаштольдом и Жемойстким старостой Яном Радзивиллом фактически управлял Великим княжеством Литовским в отсутствие Великого князя Литовского.

Следующий 1531-ый год, становится самым значительным в военной карьере Радзивила Победителя, его назначают на самую главную военную должность в ВКЛ, он становится Великим гетманом Литовским. После назначения Радзивил как и ранее защищает границы княжества и с 1534-го по 1537-ой год воюет с Московским княжеством. В ходе этой войны он возьмёт города Гомель и Стародуб.

Юрий Радзивилл Геркулес был дважды женат. В первый раз он женился на Барбаре Кишке, но она рано умерла. Второй раз он взял в жены 22-летнюю Барбару из знаменитого рода Колов, которая являлась дочерью богатого галицкого коменданта Павла. У них родилось трое детей: сын Николай и две дочери Анна и будущая Великая княгиня Литовская и королева Польская Барбара Радзивилл. Умер Юрий Радзивилл в 1541-ом году.

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