На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса 4.01.2022, 8:11

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фото: pixabay.com

Насколько он опасен и заразен, пока неизвестно.

Ученые института инфекционных заболеваний города Марсель обнаружили на юге Франции новый штамм коронавируса. Об этом говорится в препринте, опубликованном порталом MedRxiv.

Новый вариант назвали IHU, он был зарегистрирован как B.1.640.2. Впервые его выявили в середине ноября 2021 года у человека, который вернулся во Францию после путешествия в Камерун, где уровень вакцинации населения меньше 3%.

Отмечается, что за день до постановки диагноза у пациента были легкие респираторные симптомы.

Согласно исследованию, новый штамм обнаружили уже у 12 человек. По данным Средиземноморского госпитально-университетского института, мутация распространяется во французском городе Форкалькье в Провансе.

Отмечается, что анализ генома показал у вируса 46 мутаций. Насколько новый штамм опасен и заразен пока неизвестно.

«Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2», — говорится в препринте.

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