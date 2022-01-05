В казахстанском Жанаозене протестующие требуют отставки режима и возвращения Конституции 1993 года 3 5.01.2022, 10:27

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Участники митинга выдвинули ультиматум с пятью требованиями к властям.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

Протестующие в казахстанском Жанаозене предъявили властям 5 требований:

1. Смены режима;

2. Проведение народных выборов акима каждой области и города, люди сами должны выбрать;

3. Возвращение Конституции 1993 года;

4. Гражданские активисты не должны подвергаться преследованиям;

5. Приход к власти человека вне системы, признаваемого революционным; не из властных кругов.

В 12:00 по местному времени на площади собралось около 12 тысяч человек, большая часть из них требует вернуть мобильный интернет, передает ZTB | QAZAQSTAN.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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