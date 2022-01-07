Черная метка: последний раз Назарбаева живым видели вместе с Лукашенко 12 7.01.2022, 14:11

11,488

Оба диктатора спускались под руку по ступенькам в Санкт-Петербурге.

С начала протестов бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев пропал из публичного информационного поля. О елбасы не слышно ни слова.

Журналисты Ateobreaking, что в последний раз Назарбаева живым на публике видели под руку с Лукашенко 27 декабря, когда оба диктатора спускались по ступенькам после неформального саммита глав СНГ в Петербурге.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».