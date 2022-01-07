закрыть
7 января 2022, пятница, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Черная метка: последний раз Назарбаева живым видели вместе с Лукашенко

12
  • 7.01.2022, 14:11
  • 11,488
Черная метка: последний раз Назарбаева живым видели вместе с Лукашенко

Оба диктатора спускались под руку по ступенькам в Санкт-Петербурге.

С начала протестов бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев пропал из публичного информационного поля. О елбасы не слышно ни слова.

Журналисты Ateobreaking, что в последний раз Назарбаева живым на публике видели под руку с Лукашенко 27 декабря, когда оба диктатора спускались по ступенькам после неформального саммита глав СНГ в Петербурге.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников