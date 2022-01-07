Черная метка: последний раз Назарбаева живым видели вместе с Лукашенко

Черная метка: последний раз Назарбаева живым видели вместе с Лукашенко12
- 7.01.2022, 14:11
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Оба диктатора спускались под руку по ступенькам в Санкт-Петербурге.
С начала протестов бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев пропал из публичного информационного поля. О елбасы не слышно ни слова.
Журналисты Ateobreaking, что в последний раз Назарбаева живым на публике видели под руку с Лукашенко 27 декабря, когда оба диктатора спускались по ступенькам после неформального саммита глав СНГ в Петербурге.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.