Что сейчас происходит в месте обрушения моста на Немиге? 1 9.01.2022, 12:42

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На разборе завалов круглосуточно работают более 30 человек.

Первый из пролетов рухнувшего моста на Немиге планируют разобрать за воскресенье, сообщает пресс-служба Мингорисполкома со ссылкой на директора предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева.

«Сейчас по очереди будем разбирать оставшиеся пролеты путепровода. Техники и людей хватает, чтобы работать круглосуточно. Все относятся с пониманием к возникшей ситуации. Одну балку основной конструкции путепровода сняли около трех часов назад, в течение ближайших получаса-часа будет сорвана другая. За ночь три-четыре балки поднимем. Всего здесь четыре пролета, первый из них планируем разобрать за воскресенье», — сказал представитель «Гордорстроя».

Уже вывезены на утилизацию обломки обрушившегося пролета, в том числе двух балок. На разборе завалов круглосуточно работают более 30 человек.

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