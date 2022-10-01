ISW: Украинская армия войдет в Лиман в ближайшие 72 часа 1.10.2022, 8:25

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Российское командование не прислало гарнизону необходимые подкрепления.

Вооруженные силы Украины возьмут под контроль Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на так называемых «официальных представителей «ДНР» и российских военных корреспондентов, пишут, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торском, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

Вывод российских войск из Лимана напоминает хаотичное отступление из Балаклеи в Харьковской области с плохой координацией и отсутствием артиллерийской поддержки.

Российское военное командование не прислало необходимые подкрепления и вместо этого обстреливает ракетами Николаевскую область, а не помогает обороне Лимана.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению захватчиков возле Лимана находится «на этапе завершения».

Кроме того, ВСУ сообщали, что зашли в Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны. К тому же, украинские бойцы освободили Дробышево в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

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