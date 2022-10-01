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Базу «тунеядцев» в Беларуси пополнят многодетные отцы

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  • 1.10.2022, 12:31
  • 1,466
Базу «тунеядцев» в Беларуси пополнят многодетные отцы

В положение о «занятых в экономике» внесли правки.

Лукашенковский «совмин» изменил положение о том, кто считается «занятым» в белорусской экономике. Из списка категорий, занятых в экономике, убрали фразу о родителях троих и более несовершеннолетних детей.

Вместо этого есть только абзац о матерях (мачехах), которые воспитывают детей до 7 лет или троих несовершеннолетних.

Зато члены советов директоров или наблюдательных советов компаний не будут считаться «тунеядцами» с начала декабря этого года, следует из нового постановления «совмина» Беларуси № 651 от 28 сентября.

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