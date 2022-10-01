ВСУ уничтожили опорный пункт и 17 районов сосредоточения войск и техники врага 1.10.2022, 20:36

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Также отбиты пять атак российских агрессоров.

ВСУ уничтожили опорный пукт оккупантов и 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника.

За сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

Отмечается, что противник и в дальнейшем сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

«Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищу мирного населения... Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины», - говорится в сводке.

Российские оккупанты нанесли три ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг для обстрела объектов инфраструктуры задействовал БпЛА.

«От вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности Бахмут, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Железнодорожный, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса», - сказано в сообщении.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Генштабе отмечают, что на Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел, но нанес огневое поражение в районах 16 населенных пунктов, среди которых - Ореховое, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка. На Южнобугском направлении враг обстрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией соприкосновения.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар.

«Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА», - добавили в Генштабе.

Также сообщается, что ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, четыре районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали два вражеских склада с боеприпасами.

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