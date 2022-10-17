На Полину Шарендо-Панасюк завели третье уголовное дело 1 17.10.2022, 16:52

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Полина Шарендо-Панасюк

Об этом сообщил муж политзаключенной.

На политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк лукашисты завели очередное уголовное дело. Об этом сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо:

- Пришла коротенькая весточка от Полины. Стало известно, что 9 октября Полина вышла из ШИЗО после 40 суток нахождения там. Но уже были подготовлены новые бумаги на помещение ее в ПКТ (помещение камерного типа) на два месяца. Возможно, Полина уже находится там.

Также стало известно, что на Полину заведено очередное уголовное дело по ч. 2 ст. 411 («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). После отбывания срока в ПКТ, Полину могут перевести в СИЗО-3 Гомеля.

Нет сомнений, что выродки дадут Полине еще 1,5-2 года концлагеря.

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