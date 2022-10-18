Пионтковский: Идет колоссальная борьба между двумя элитными группировками в России 1 18.10.2022, 9:09

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Андрей Пионтковский

Конфликт уже перерос в «первую стадию» гражданской войны.

Сейчас идет первая стадия гражданской войны в России. Такое мнение в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман выразил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Первую стадию он назвал «элитной».

«Мы же видим, как она разворачивается: когда полевые командиры: эти пригожины и – как его? – [глава Чечни Рамзан] Кадыров – они требуют расстрелять... руководителя Генерального штаба [Валерия Герасимова] или застрелиться предлагают [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. И [президент РФ Владимир] Путин все это поощряет. Производит Кадырова за эти призывы в генерал-полковники. Идет колоссальная борьба между двумя элитными группировками. А борьба по какому поводу? Есть такое мнение на Западе, который уже очень много понял о России... Но мы-то все давно понимали. Но не до конца. Там говорят, что есть какая-то партия мира и партия войны. Нет там никакой партии мира и партии войны. Есть две партии одинаковых мерзавцев: военных преступников, – которые сейчас сражаются в буквальном смысле», – сказал Пионтковский.

По его мнению, вся «верхушка» власти РФ, в том числе Путин, поняли, что война с Украиной проиграна. Пионтковский отметил, что от этого власти РФ «не стали меньше ненавидеть Украину», но у них появилась другая проблема, «гораздо более важная и более близкая сердцу»: как сохранить власть.

«Для этого нужно назвать какого-то одного большого виновника. Ну и списать на него все, объяснив это народу. В таких фашистских системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения. И, естественно, почему так осмелели эти кадыровы, пригожины? И еще есть целая группа мерзавцев – вы их всех знаете в Украине: так называемые легендарные военные корреспонденты», – сказал он.

По мнению Пионтковского, Путин «натравил» их на генералов.

«Значит, «виноваты генералы». Этот конфликт разрастается», – резюмировал Пионтковский.

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