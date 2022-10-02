закрыть
2 октября 2022, воскресенье, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Золотая Балка пала: что известно о прорыве ВСУ российского фронта под Херсоном

7
  • 2.10.2022, 13:42
  • 13,696
Золотая Балка пала: что известно о прорыве ВСУ российского фронта под Херсоном

Первым начал паниковать диверсант Игорь Гиркин.

ВСУ прорвали оборону российской армии на Южном фронте. Офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает о продвижении украинских войск на востоке от Херсона.

О ситуации на фронте он сообщил утром 2 октября на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

«Противник начал наступление вдоль течения Днепра на Херсонском фронте. Ночью им взято село Золотая Балка», - написал диверсант.

Стрелков также отчитался о ситуации на Лиманском направлении. По его данным, там контрнаступление ВСУ продолжилось после взятия ключевого города. Украинские войска выдавливают оккупантов к Кременной и Сватово.

«Тяжелые бои идут в районе н.п. Торское и Терны. Нашим войскам пока не удалось стабилизировать линию фронта», - жалуется военный преступник.

Отметим, что 1 октября ВСУ завершили окружение Лиманской группировки ВС РФ. Город был освобожден, что открыло украинской армии путь на Северодонецк и Лисичанск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников