Золотая Балка пала: что известно о прорыве ВСУ российского фронта под Херсоном 7 2.10.2022, 13:42

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Первым начал паниковать диверсант Игорь Гиркин.

ВСУ прорвали оборону российской армии на Южном фронте. Офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) сообщает о продвижении украинских войск на востоке от Херсона.

О ситуации на фронте он сообщил утром 2 октября на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

«Противник начал наступление вдоль течения Днепра на Херсонском фронте. Ночью им взято село Золотая Балка», - написал диверсант.

Стрелков также отчитался о ситуации на Лиманском направлении. По его данным, там контрнаступление ВСУ продолжилось после взятия ключевого города. Украинские войска выдавливают оккупантов к Кременной и Сватово.

«Тяжелые бои идут в районе н.п. Торское и Терны. Нашим войскам пока не удалось стабилизировать линию фронта», - жалуется военный преступник.

Отметим, что 1 октября ВСУ завершили окружение Лиманской группировки ВС РФ. Город был освобожден, что открыло украинской армии путь на Северодонецк и Лисичанск.

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