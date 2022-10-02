«Гомельдрев» продает здание конторы 19-го века 3 2.10.2022, 19:15

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Цена ниже, чем два года назад.

Предприятие «Гомельдрев» снова продает здание площадью более 600 квадратных метров. Цену снизили на 18%, пишет zerkalo.io.

Контора общей площадью 629 квадратных метров выставлена на продажу на электронной торговой площадке «ИПМ-Торги». Стартовая цена 90 372 рублей. Здание, которое находится улице Севастопольская, было построено в конце 19 века. С тех пор его внешний вид не притерпел кардинальных изменений.

Это здание, вместе с несколькими другими объектами, предприятие пыталось продать еще в 2020 — за 111 тысяч рублей, однако покупателей, готовых приобрести недвижимость, не нашлось.

Несмотря на регулярную поддержку государства, в том числе в рамках модернизации, «Гомельдрев» пережило непростые времена. В 2020 году предприятие имело убытков не более чем 12,7 млн рублей. А в прошлом году финансовое состояние компании улучшилось. По итогам 2021-го она получила выручку в размере более 215 млн рублей. Чистая прибыль составила 4,365 млн рублей.

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