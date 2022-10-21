ISW: Российская армия отступает из-под Херсона, готовясь к операции под «чужим флагом» 3 21.10.2022, 9:14

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Бегство оккупантов заметно на снимках со спутников.

Россия, по всей видимости, продолжает готовить операцию под «чужим флагом» по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намеревается обвинить Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, похоже, начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании грядущего наступления украинской армии.

Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся порожними.

Похоже, российская армия вынесла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, делают вывод аналитики.

Другие ключевые выводы ISW

Белый дом подтвердил, что иранские военные находятся в оккупированном Крыму, чтобы помочь российским силам в проведении атак беспилотников на гражданское население Украины и гражданскую инфраструктуру.

Иран оказывает военную поддержку российским силам в Украине, несмотря на новые международные санкции, вероятно, отчасти потому, что его лидеры считают, что им нужна помощь Москвы, чтобы разрушить глобальный порядок, возглавляемый США.

Российские войска укрепляют ограниченные отвоеванные позиции на северо-востоке Харьковской области.

Украинские войска продвинулись в северной части Херсонской области, поскольку ВСУ продолжают свою кампанию по перехвату.

Российские силы продолжали проводить наземные операции в Донецкой области, но российские источники опровергли их собственные заявления о контроле над Бахмутом. Российские силы, вероятно, продолжают фальсифицировать заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины.

Российские региональные правительства и Министерство обороны России продолжают обвинять друг друга в военных административных просчетах.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Института изучения войны, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы подорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

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