Марш мудрости продолжается 4 Ирина Халип

21.10.2022, 11:03

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Ирина Халип

Пора менять парадигму.

Вчера в одном правозащитном телеграм-канале прочитала анонс: вебинар «Пропаганда зла: как противостоять бреду и научить этому бабушку». Обещали эксперта – медиатренера, правозащитника и журналиста в одном лице. В анонсе еще писали, что после зачистки независимых СМИ стало так трудно разбираться в фактах и отличать правду от лжи, но вебинар поможет и научит, как открыть глаза бабушке.

Дорогие медиатренеры и прочие эксперты. Если вы всерьез считаете, что главная проблема информационной войны – это условная бабушка, то лучше откройте глаза самим себе и посмотрите наконец на календарь. Год видите? То-то же.

Я прекрасно понимаю: в стране почти тридцать лет ничего не меняется, и эта консервная банка, в которой мы оказались, действует на психику каждого. Так что многим начинает казаться, будто время вообще не движется, оно застыло вместе со страной, а вместе с временем – и люди. И та самая восьмидесятилетняя бабушка, которая в 1994 году голосовала за Лукашенко, все еще сидит в своей избе и смотрит телевизор. Нет, ребята, тридцать лет прошло. Меняйте парадигму.

Сегодняшние бабушки, которых всевозможные медиатренеры и прочие организаторы вебинаров считают теми же самыми, что избрали Лукашенко в 1994 году, - это на самом деле тогдашние сорокалетние белорусы. Напомнить, какими они были, эти белорусы начала девяностых? Они останавливали заводы и шли маршами к центру города, перекрывая улицы. Они собирали стотысячные митинги на площади без всяких телеграм-каналов и соцсетей. Они прятали свои дипломы и шли в челноки, чтобы прокормить детей. Они не жаловались, а выживали. Они избрали в Верховный Совет Зенона Позняка и Станислава Шушкевича, Виктора Гончара и Андрея Климова. Они переворачивали милицейские машины во время «Чарнобыльскага шляха». Они с нуля начинали бизнес, Они стояли перед зданием Верховного Совета, готовые защитить своих депутатов в случае штурма. И теперь их будут учить отличать правду от пропаганды? Да они и того, и другого нахлебались за свою жизнь такой большой ложкой, что сами кого хочешь научат отличать одно от другого.

Помните вспомните знаменитые марши пенсионеров в 2020 году? Каждый понедельник дамы и господа зрелого возраста (кто вообще придумал называть их бабушками и дедушками?) собирались в центре Минска и проводили Марш мудрости. Наматывали изрядное количество километров, отбивали друг друга у силовиков, поднимали флаги, скандировали «Уходи!» и «Жыве Беларусь!». Их разгоняли дубинками, светошумовыми патронами и слезоточивым газом, их заталкивали в автозаки и судили. Присуждали штрафы, многократно превышающие размер пенсий, а они все равно выходили. Каждый понедельник. В декабре 2020 года, когда всеобщие воскресные марши сошли на нет, пенсионеры продолжали выходить по понедельникам. Водили хороводы вокруг елки на площади возле Красного костела, падали в гололед, рисковали провести новогоднюю ночь в обезьяннике, но все равно выходили.

Кстати, судье Дмитрию Карсюку, который вел процесс против 81-летней участницы Марша мудрости Софии Минько, было 25 лет. Как и большинству прокуроров, следователей, судей, которые уже два года хладнокровно отправляют белорусов в тюрьмы. Я уже не говорю про омоновцев и прочих губопиковцев. В каратели, как ни странно на первый взгляд, идет молодежь. Это люди, выросшие при Лукашенко и с детства принявшие правила игры. А нынешние пенсионеры в начале девяностых пытались установить собственные правила, а не принять чужие.

Так что делить надо не на бабушек и юношей, а на умных и идиотов, благородных и негодяев, белорусов и оккупантов. Кстати, бабушками и дедушками однажды окажемся мы все. Это станет очень хорошей новостью для каждого из нас, ведь будет означать, что мы выжили и победили. И мы будем рассказывать внукам: «Стоим мы однажды в сцепке, и тут автозак подъезжает…» И подсовывать учебник истории Беларуси: вот, смотри, внучок, тут про нас и про нашу революцию написано. А внуки будут иронизировать, конечно (так положено), но и гордиться нами.

Так давайте и мы будем гордиться нашими пенсионерами. Это они сделали Беларусь независимым государством много лет назад. Это они оставались на холодных слякотных улицах до последнего. Без них не было бы Революции достоинства. Без них не было бы Беларуси.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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