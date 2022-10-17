закрыть
17 октября 2022, понедельник, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

23 года назад прошел легендарный Марш Свободы

1
  • 17.10.2022, 22:55
  • 1,438
23 года назад прошел легендарный Марш Свободы

Белорусы оказали мощное сопротивление «ментам».

23 года назад прошел легендарный Марш Свободы против так называемого «союзного государства» и политики узурпатора Лукашенко.

«Марш Свободы» вошел в историю и открыл новую страницу белорусского Сопротивления. Для того, чтобы оценить значение «Марша свободы», как и любое историческое событие, нужно учесть, в каких условиях он проходил.

1999 год стал годом похищений и убийств лидеров демократической оппозиции Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского. В марте 1999 года при загадочных обстоятельствах умер сильнейший политик и самый популярный оппонент Лукашенко Геннадий Карпенко. В тюрьмах находятся депутаты Верховного Совета 13-го созыва Андрей Климов, Владимир Кудинов, художник Алесь Пушкин и другие видные оппозиционеры. Усиливается давление на независимые СМИ. «Закручивание гаек» происходит на всех направлениях. Активизируется и укрепляется РНЕ. При попустительстве и поддержке властей неофашисты совершают нападения на демократов. Некоторые отделения милиции начинают совместное с «рнешниками» патрулирование улиц.

21 июля 1999-го истекает пятилетний срок правления, на который избран Лукашенко. Дальнейшее его пребывание у власти незаконно. Но попытка оппозиции провести альтернативные выборы президента окончилась неудачей.

Кажется, что ничто не сможет остановить дальнейшую физическую ликвидацию оппонентов режима по сценарию латиноамериканских «эскадронов смерти». Политическая оппозиция разобщена и запугана, демократические активисты не верят в свои силы…

В этой ситуации выход на улицы Минска десятков тысяч людей стал полной неожиданностью для многих. Большинство протестующих – молодежь. Участники Марша Свободы разворачивают 30-метровые бело-красно-белый флаг и флаг Европейского cоюза. Лозунги Марша – «Свободу политзаключенным!», «Нет диктатуре!», «Беларусь в Европу!». Многотысячная колонна прошла по улицам города, развенчав миф о слабости оппозиции.

Акция завершилась столкновениями протестующих с ОМОНом. Десятки участников были арестованы, против организаторов возбуждено уголовное дело. Европейский Союз, ОБСЕ, и целый ряд западных стран осудили применение силы против мирных демонстрантов и заявили, что столкновения спровоцировали минские власти и руководство МВД.

«Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

«Марш Свободы» вернул многим надежду и показал, что борьба продолжается.

Белорусы продемонстрировали режиму, что их не удалось запугать, что они не будут спокойно наблюдать за преступными действиями «эскадронов смерти». Таким образом были остановлены политические похищения и убийства.

Молодые люди, которые впервые пришли на «Марш Свободы» или были его свидетелями, стали новым поколением белорусских демократов. Людьми, которые знают цену свободы и готовы за нее бороться, людьми, которые независимо от обстоятельств никогда не станут рабами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип