23 года назад прошел легендарный Марш Свободы 1 17.10.2022, 22:55

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Белорусы оказали мощное сопротивление «ментам».

23 года назад прошел легендарный Марш Свободы против так называемого «союзного государства» и политики узурпатора Лукашенко.

«Марш Свободы» вошел в историю и открыл новую страницу белорусского Сопротивления. Для того, чтобы оценить значение «Марша свободы», как и любое историческое событие, нужно учесть, в каких условиях он проходил.

1999 год стал годом похищений и убийств лидеров демократической оппозиции Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского. В марте 1999 года при загадочных обстоятельствах умер сильнейший политик и самый популярный оппонент Лукашенко Геннадий Карпенко. В тюрьмах находятся депутаты Верховного Совета 13-го созыва Андрей Климов, Владимир Кудинов, художник Алесь Пушкин и другие видные оппозиционеры. Усиливается давление на независимые СМИ. «Закручивание гаек» происходит на всех направлениях. Активизируется и укрепляется РНЕ. При попустительстве и поддержке властей неофашисты совершают нападения на демократов. Некоторые отделения милиции начинают совместное с «рнешниками» патрулирование улиц.

21 июля 1999-го истекает пятилетний срок правления, на который избран Лукашенко. Дальнейшее его пребывание у власти незаконно. Но попытка оппозиции провести альтернативные выборы президента окончилась неудачей.

Кажется, что ничто не сможет остановить дальнейшую физическую ликвидацию оппонентов режима по сценарию латиноамериканских «эскадронов смерти». Политическая оппозиция разобщена и запугана, демократические активисты не верят в свои силы…

В этой ситуации выход на улицы Минска десятков тысяч людей стал полной неожиданностью для многих. Большинство протестующих – молодежь. Участники Марша Свободы разворачивают 30-метровые бело-красно-белый флаг и флаг Европейского cоюза. Лозунги Марша – «Свободу политзаключенным!», «Нет диктатуре!», «Беларусь в Европу!». Многотысячная колонна прошла по улицам города, развенчав миф о слабости оппозиции.

Акция завершилась столкновениями протестующих с ОМОНом. Десятки участников были арестованы, против организаторов возбуждено уголовное дело. Европейский Союз, ОБСЕ, и целый ряд западных стран осудили применение силы против мирных демонстрантов и заявили, что столкновения спровоцировали минские власти и руководство МВД.

«Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

«Марш Свободы» вернул многим надежду и показал, что борьба продолжается.

Белорусы продемонстрировали режиму, что их не удалось запугать, что они не будут спокойно наблюдать за преступными действиями «эскадронов смерти». Таким образом были остановлены политические похищения и убийства.

Молодые люди, которые впервые пришли на «Марш Свободы» или были его свидетелями, стали новым поколением белорусских демократов. Людьми, которые знают цену свободы и готовы за нее бороться, людьми, которые независимо от обстоятельств никогда не станут рабами.

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