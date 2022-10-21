Ученые обнаружили «зефирную» планету 1 21.10.2022, 22:41

Она запросто могла бы плавать в обычной ванне.

Изначально новую экзопланету, которая получила название TOI-3757 b, обнаружил космический телескоп TESS, который специализируется на поиске далеких миров за пределами Солнечной системы. Но последующие наблюдения с помощью наземных телескопов показали, что эта планета имеет несколько важных особенностей. И среди них то, что ее плотность такая же, как и зефира, пишет Forbes.

По словам ученых, новая планета настолько легкая, что могла бы запросто плавать в обычной ванне. Исследование показало, что TOI-3757 b диаметром в 150 тысяч км, а это немного больше диаметра Юпитера (140 тысяч км).

Эта экзопланета находится на расстоянии в 580 световых лет от нас в созвездии Возничий. Она вращается вокруг холодной звезды, которые называются красными карликами (наше Солнце намного горячее и называется желтым карликом). Полный оборот вокруг своей звезды планета делает за 3,5 земных дня, то есть год здесь составляет всего половину недели.

Исследование ученых из Института Карнеги, США, показало, что масса планеты TOI-3757 b составляет всего 0,27 грамма на 1 сантиметр кубический. Это в 2 раза меньше, чем у Сатурна и в 4 раза меньше, чем у Юпитера. То есть плотность этой планеты похожа на плотность обычного зефира.

По словам ученых, это самый пухлый и самый легкий газовый гигант из всех, которые обнаружены на сегодняшний день вокруг красных карликов, которые как считается составляют 70% всех звезд нашей галактики. Несмотря на то, что эти звезды намного холоднее Солнца, все же на них также происходят вспышки и выбросы энергии и частиц, которые могут лишить планету ее атмосферы.

Ученые считают, что такая необычная легкость планеты объясняется ее процессом формирования. Возможно этот процесс происходил слишком медленно, и это повлияло на аккреционный диск из пыли и газа, в результате чего плотность планеты стала слишком маленькой.

Также возможно это произошло из-за того, что планета может иметь слегка вытянутую орбиту. Если это так, то в определенные периоды планета приближается слишком близко к своей звезде, происходит слишком сильное нагревание, что и приводит к вздутию атмосферы газового гиганта.

«Долгое время существовало мнение, что вокруг красных карликов не могут сформироваться планеты, то есть их формирование будет очень сложным. Но мы все чаще и чаще находим такие гигантские планеты именно вокруг этих холодных звезд. Поэтому сейчас главная задача – это понять, как они формируются. Возможно наблюдения космического телескопа Уэбба предоставят нам больше информации о том, почему планета TOI-3757 b является именно такой», — говорит Шубхэм Канодиа из Института Карнеги.

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