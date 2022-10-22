В Беларуси разработали «ноу-хау» для внесения навоза

В Беларуси разработали «ноу-хау» для внесения навоза11
- 22.10.2022, 13:58
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Новинка может быть использована в сегменте небольших и фермерских хозяйств.
«Бобруйскагромаш» разработал новую машину МТТ-11 для внесения твердых органических удобрений.
«МТТ-11 предназначена для погрузки, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов», – описывает новинку предприятие.
В новой машине повышена надежность ходовой системы, увеличен объем кузова, что позволило повысить грузоподъемность до 11 тонн. Разбрасывающее устройство оснащено двумя вертикально установленными шнеками.
«МТТ-11 найдет своего потребителя в сегменте небольших и фермерских хозяйств», – уверены на предприятии.