В Беларуси разработали «ноу-хау» для внесения навоза 11 22.10.2022, 13:58

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Новинка может быть использована в сегменте небольших и фермерских хозяйств.

«Бобруйскагромаш» разработал новую машину МТТ-11 для внесения твердых органических удобрений.

«МТТ-11 предназначена для погрузки, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов», – описывает новинку предприятие.

В новой машине повышена надежность ходовой системы, увеличен объем кузова, что позволило повысить грузоподъемность до 11 тонн. Разбрасывающее устройство оснащено двумя вертикально установленными шнеками.

«МТТ-11 найдет своего потребителя в сегменте небольших и фермерских хозяйств», – уверены на предприятии.

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