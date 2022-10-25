Сбивает девять ракет из десяти: как немецкая IRIS-T защищает небо Украины 6 25.10.2022, 12:07

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Это самый высокий показатель, который есть у такого типа вооружений.

Предоставленный Германией зенитный ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной. Он сбивает 9 из 10 ракет, спасая жизнь украинцев и критическую инфраструктуру.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на открытии V украинско-немецкого экономического форума. По его словам, это самый высокий показатель, который есть у такого типа вооружения в ВСУ.

«Система IRIS-T чрезвычайно эффективна. Я буду говорить об этом и сегодня, и завтра. Мы, можно так сказать, защищаем наше воздушное пространство благодаря этому современному вооружению. Оно точно эффективно: уничтожает 9 из 10 ракет, фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались», – сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что за последние две недели Россия выпустила по Украине более 300 ракет и дронов, целенаправленно разрушающих энергетическую, тепловую и водоснабжающую инфраструктуру.

«Хочу поблагодарить федеральное правительство, лично канцлера Шольца за весь спектр помощи, который нам предоставляет Германия от военной до финансовой, социальной, гуманитарной», – отметил премьер-министр Украины.

Что такое ЗРК IRIS-T

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц в качестве замены AIM-9 Sidewinder. Стоит на вооружении девяти европейских стран.

Трехметровая ракета, стоимость которой оценивается в 400 тыс. евро, способна поражать цели на расстоянии примерно в 25 км. Оснащена охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

Технические характеристики:

- длина: 2,936 м;

- диаметр: 0,127 м;

- стартовая масса: 87,4 кг;

- дальность пуска: ~25 км;

- потолок: до 20 км;

- скорость полета: до 3 махов или 3672 км/ч;

- боевая часть: осколочно-фугасная;

- масса БЖД: 11,4 кг;

- детонатор: активный радиолокационный.

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