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Российский священник окрестил оккупантов с помощью мешков для тел погибших

  • 26.10.2022, 12:34
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Российский священник окрестил оккупантов с помощью мешков для тел погибших

Протоиерей назвал это «символизмом».

Священник из Уфы (Башкортостан, РФ), протоиерей Виктор Иванов прибыл на фронт в Украину, чтобы окрестить двоих оккупантов. При проведении обряда он использовал мешки для тел погибших военных.

Об этом сам священник рассказал в соцсети. Так, из-за отсутствия сосудов, в которых обычно проводят крещения, он использовал черные пластиковые пакеты, пишет obozrevatel.com.

На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, а изнутри расстелили мешок. На это же дерево установили Казанскую икону Божьей Матери.

«Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком», – рассказа Иванов.

По его словам, обряд прошел хорошо – «родились» два новых христианина Сергий и Иоанн. Черные пакеты участников действа не смутили. Протоиерей даже увидел в этом некий «символизм».

«В крещении человек умирает для греха и они крестились в «похоронных» пакетах; рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше!», – написал он.

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