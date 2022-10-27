Забастовка предпринимателей прошла в разных белорусских городах

Забастовка предпринимателей прошла в разных белорусских городах2
- 27.10.2022, 22:38
ИП не вышли на работу более чем в восьми городах страны.
Барановичи, Витебск, Гомель, Жабинка, Лида, Молодечно, Могилев, Минск. В этих и других городах предприниматели сегодня не вышли на работу. Это стало последствием постановления № 713 Совета министров, в которое вновь внесли изменения, передает «Белсат».
Как считает советник главы Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом Ярослав Кот, сейчас сложились условия, в которых предприниматели просто не имеют смысла дальше работать.
Новая система ценообразования в Беларуси заработала 20 октября. Ретейлеров и предпринимателей, согласно ей, обязали согласовывать повышение отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Мингорисполкомом. Контролировать цены потребовал Александр Лукашенко.