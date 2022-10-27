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Забастовка предпринимателей прошла в разных белорусских городах

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  • 27.10.2022, 22:38
Забастовка предпринимателей прошла в разных белорусских городах

ИП не вышли на работу более чем в восьми городах страны.

Барановичи, Витебск, Гомель, Жабинка, Лида, Молодечно, Могилев, Минск. В этих и других городах предприниматели сегодня не вышли на работу. Это стало последствием постановления № 713 Совета министров, в которое вновь внесли изменения, передает «Белсат».

Как считает советник главы Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом Ярослав Кот, сейчас сложились условия, в которых предприниматели просто не имеют смысла дальше работать.

Новая система ценообразования в Беларуси заработала 20 октября. Ретейлеров и предпринимателей, согласно ей, обязали согласовывать повышение отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Мингорисполкомом. Контролировать цены потребовал Александр Лукашенко.

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