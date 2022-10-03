«Воспитатели в детском саду всегда улыбаются» 3.10.2022, 10:39

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Белоруска рассказала о переезде и жизни в Польше.

Журналисты портала tochka.by поговорили с белоруской, которая переехала в Варшаву с мужем и маленькими детьми и смогла относительно быстро адаптироваться к новым условиям. Без стрессов не обошлось, но вряд ли возможно по-другому при резкой смене привычного уклада жизни и неопределенности.

Ирина с супругом вынуждены были оставить в Минске строительный бизнес, который вырос с нуля и успешно работал 10 лет. Мысли о переезде возникли летом 2020 года, но процесс затянулся по объективным причинам: собеседница ждала второго ребенка. И после его рождения из-за определенных проблем со здоровьем малыш должен был оставаться под наблюдением врачей.

Когда обследование показало, что все в порядке, родители решили больше не откладывать на потом и к лету 2021-го перебрались в Варшаву. За год до этого в Польшу уехал старший 17-летний сын супруга: он поступил в лицей, устроился на работу и впоследствии помог родителям и братьям найти квартиру. Благодаря этому удалось избежать переезда в никуда, но избавиться от страха перед неизвестностью в первое время не получалось.

Старшему пришлось быстро повзрослеть

После четырехлетней учебы в лицее (аналог колледжа) можно идти работать или продолжить образование. Супруги довольны выбранным учреждением: обучение с проживанием в общежитии и питанием в эквиваленте обходится в 100 долларов в месяц.

По словам собеседницы, за год жизни в Польше сын, уже ставший совершеннолетним, заметно усовершенствовал польский язык. За иностранными учениками в лицее закрепляют репетиторов, которые обучают бесплатно. К тому же в середине учебы парень устроился на работу в общепит, где сильно подтянул польский язык. В итоге сейчас он разговаривает гораздо лучше, чем русскоязычные сверстники, у которых уровень польского был изначально выше.

Психологический барьер

Муж нашей героини заранее готовился к переезду: в течение года ходил к репетитору в Минске. Ирина же до последнего не хотела думать про смену места жительства, тем более надолго. Даже находясь в Варшаве, белоруска около полугода не могла себя заставить учить польский, и это связано не с языковым барьером, а скорее с психологическим.

«Мне было сложно себя настроить и в Минске, и в Польше. Сейчас учу и минимально могу разговаривать. Новая деятельность, в том числе, заставляет», – призналась собеседница, отметив, впрочем, что в компании появились агенты, которые работают с поляками. Это позволяет сосредоточиться на административных вопросах, не требующих серьезных знаний языка.

По оценкам самой Ирины, даже ее дети адаптировались к новой среде гораздо быстрее. Четырехлетний сын после годичного пребывания в детском саду начал общаться со сверстниками и воспитателями.

Воспитатели в детском саду всегда улыбаются

Собеседница вполне может назвать Польшу удобной для жизни с детьми. И вопрос не только во внешних проявлениях: наличии детских площадок в каждом дворе и спортивных комплексов у дома. Ирина с трепетом замечает, что воспитатели всегда забирают детей с улыбкой, хотя это также низкооплачиваемая категория работников в Польше.

Сын успел год отходить в белорусский садик. И Ирина заметила разницу банально в отношении к детям. В Польше не заставляют малышей днем спать, если они не хотят. И никто не выскажет претензию, что ребенок в четыре-пять лет продолжает писаться, забывая сходить вовремя в туалет.

Что касается расходов на детский сад, то ежемесячно нужно платить 320 злотых (около $70) за питание. Еще 50 злотых ($10) - в родительский комитет: на мероприятия и подарки детям. В прошлом году из этих денег, например, оплачивались занятие по гимнастике и урок английского языка. Раз в полгода 100 злотых ($20) уходит на книжки, учебники и другие развивающие материалы.

В младшую группу (до четырех лет) детей нужно водить с 8:30 до 16:00, в старшую можно с 7:00 до 17:00.

Сколько стоит жизнь в Польше?

Отталкиваясь от своего бюджета, Ирина с мужем решили сэкономить на жилье и сняли двухкомнатную квартиру со свежим косметическим ремонтом и новой мебелью, купленной хозяйкой специально для них перед заселением. При выборе приходилось учитывать готовность владельцев сдать квартиру для семьи с маленькими детьми и кошкой.

Если в прошлом году жилье обходилось в 2900 злотых ($620), то с июня 2022 года стоимость увеличилась до 3400 ($720). В эту цифру уже включены коммуналка и интернет. Но внутридомовая территория не охраняется, как это часто бывает в Варшаве, и отсутствует парковка.

К повышению цены Ирина относится с пониманием. Инфляционные процессы, по ее словам, начались еще в январе, злотый упал по отношению к доллару с 3,8 до 4,7. И арендная плата поднялась соотносимо росту затрат, в частности, на обслуживание территории, подъезда и лифта, которые убирают каждый день и весьма тщательно.

На питание у семьи с двумя маленькими детьми уходит примерно 2000 злотых ($400) в месяц. «У нас разнообразное меню. Мы себе ни в чем не отказываем. Стараемся покупать натуральную еду. На нашем столе всегда есть овощи, фрукты и ягоды (от винограда до голубики), разные виды мяса и рыба, в том числе красная», – уточнила собеседница.

Она подчеркнула, что сравнивала расходы живущих в Беларуси родственников и знакомых. Оказалось, в Польше за те же деньги получается более добротная продуктовая корзина. К тому же при желании можно ходить по магазинам, подстраиваясь под реальные скидки на определенные товары (до 50% даже на мясо), и закупаться впрок, как делают многие поляки.

Атмосфера спокойствия

По оценкам Ирины, отношение поляков к белорусам не изменилось после начала конфликта в Украине.

«Я даже могу судить по роду своей деятельности: хозяева квартир хотят видеть именно наших соотечественников в качестве арендаторов. Им близок наш менталитет, белорусы в большинстве своем чистоплотны и честны в исполнении договорных обязательств», – обратила внимание собеседница.

Поляки кажутся более медлительными и спокойными, особенно на фоне тревожности белорусов, которая, впрочем, быстро проходит, в том числе благодаря царящей у соседей атмосфере спокойствия. По мнению собеседницы, поляки прекрасно понимают, что происходит в мире, и адекватно оценивают тех, кто к ним приезжает на фоне происходящего.

Что касается языкового барьера – наша героиня полагает, что все, кому за сорок, могут если не говорить, то понимать по-русски и тем более по-белорусски. Бывают единичные случаи, когда люди отстраняются, услышав русскую речь.

Но в целом глобальных сложностей в общении не возникает, особенно когда поляки понимают, что ты находишься тут легально, хорошо зарабатываешь и можешь быть их клиентом: снимать жилье, приходить в ресторан, заказывать какие-то услуги.

Ирина считает такую реакцию логичной и полагает, что приезжим нужно думать, насколько комфортно будет не только им, но и окружающим. По мнению собеседницы, важно расположить человека к себе: терпение, вежливость, уважение и приятное общение так или иначе приведут к комфортной жизни в чужой стране.

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