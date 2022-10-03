Стала известна судьба оккупантов, попавших в окружение в Лимане 2 3.10.2022, 13:44

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Украинские подразделения продолжают работу по зачистке окрестностей города.

ВСУ удалось взять в плен часть оккупантов, которые попали в окружение в городе Лиман Донецкой области. Еще часть была уничтожена.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, пишет «Новое время».

На вопрос по поводу сообщений об окружении большого количества оккупантов в направлении Лимана, Череватый рассказал, что «часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти».

Некоторые из групп оккупантов сейчас пытаются занять оборону в Кременной.

Украинские подразделения продолжают работу в Лимане, потому что остатки группировки оккупационных войск есть в лесах.

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