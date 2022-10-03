Белорус ввез в Литву два разыскиваемых люксовых авто 2 3.10.2022, 15:13

4,074

Водителя после опроса отпустили.

В порту литовской Клайпеды задержали грузовик под управлением белоруса, в котором перевозились два разыскиваемых немецкой полицией автомобиля класса люкс. Об этом сообщает издание Respublika со ссылкой на местную пограничную службу.

Как пишет газета, фура Renault T520 прибыла из Киля на пароме в субботу 24 сентября. Ее водителем был наш 37-летний соотечественник, легально работающий на литовскую грузоперевозочную компанию и имеющий вид на жительство в Литве.

Пограничники имели информацию, что на пароме могут перевозиться угнанные машины. И действительно, в полуприцепе указанного автопоезда нашли Porsche Cayenne 2019 года выпуска и Mercedes Benz AMG G63 2021 года выпуска, находящиеся в розыске в Германии.

Начато досудебное расследование по статье о приобретении имущества, полученного преступным путем. Поясняется, что такое правонарушение наказывается штрафом или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до 6 лет.

Водителя после опроса пограничниками отпустили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».