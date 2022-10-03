Весной итальянский шампунь в Минске внезапно начал стоить почти 98 рублей, а сегодня отдают за 49 рублей 3 3.10.2022, 16:47

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Журналисты разобрались в причинах резкого падения цены.

Белоруска обратила внимание на ценообразование в магазине косметики: весной итальянский шампунь марки Davines внезапно начал стоить почти 98 рублей, сегодня его продают по 49 рублей без всяких скидок. В причинах резкого «ценопада» разбирался Onliner.

— В основном вся импортная косметика подорожала — что-то на пару рублей, а что-то существенно, это заметно во время каждого похода в магазин. А теперь на шампунь та же цена, что была до повышения. Получается, пару месяцев назад можно было просто переплатить за него в два раза? Или кто-то поставил старый ценник, а при оплате выяснится, что товар в два раза дороже, — поинтересовалась у издания читательница.

В магазине объяснили, что основная причина повышения или снижения цен — это входящая цена от бренда.

— За счет того, что у Davines она упала, соответственно, это сразу отразилось на полке, и потребитель увидел это. Но если учитывать, что сегодня рынок крайне нестабильный, обещать покупателям долгосрочное фиксирование стоимости товаров крайне сложно, — сообщили в магазине косметики «Золотое яблоко».

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