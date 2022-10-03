Освобожденные из плена командиры «Азова» встретились в Турции со своими семьями 7 3.10.2022, 20:39

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Украинские воины смогли увидеть и обнять близких впервые за много месяцев.

Во время визита в Турцию руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными – защитниками «Азовстали», недавно освобожденными из российского плена, и организовал их встречу с родными. Отмечается, что воины смогли увидеть и обнять близких впервые за много месяцев, пишет «Униан».

В ОП Украины напомнили, что командир полка Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега находятся в Турции, согласно условиям обмена.

- Мы должны освободить всех, кто остается в российском плену и за решеткой, всех, кто был принудительно депортирован. Вы понимаете, как это важно. Люди - это самое ценное, что есть у Украины. И мы упорно боремся за возвращение каждого нашего воина и каждого гражданского, - подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что семьи защитников «Азовстали» борются за освобождение всех, кто до сих пор остается в плену.

Ермак также отметил, что история обороны Мариуполя и «Азовстали» стала для всего мира свидетельством мужества и стойкости украинского народа и будет оставаться образцом несокрушимости для многих поколений украинцев.

- Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир. Но самое важное, о чем я всегда говорю: герои должны быть живыми, - резюмировал он.

Также с «азовцами» встретилась и первая леди Украины Елена Зеленская.

- Эмоций много. Путь до этого мгновения был долог и труден. Наконец они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное - что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в русском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми, - подчеркнула Зеленская.

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