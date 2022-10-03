Экс-футболисту сборной Беларуси присудили 13 суток ареста 1 3.10.2022, 20:51

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Василий Хомутовский

О задержании Василия Хомутовского стало известно 30 сентября.

Бывший голкипер сборной Беларуси по футболу Василий Хомутовский получил 13 суток административного ареста за пересылку материалов с телеграм-канала, признанного в Беларуси «экстремистским», сообщает «Трибуна».

Василий Хомутовский жил в Украине, тренировал голкиперов клуба «Львов». Ранее он травмировал колено на одной из тренировок и приехал в Беларусь на лечение. По словам главного тренера «Львова» Олега Дулуба, у его помощника не было никаких предчувствий перед возвращением в Беларусь.

О задержании Хомутовского стало известно 30 сентября. В «покаянном» видео он рассказывает, что выходил на акции протеста в 2020 году и ходил по проезжей части. Известно, что силовики завели на Хомутовского уголовное дело, однако по какой статье – пока не сообщается. Вероятно, по ч. 1 ст.342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

В 2020 году футболист осудил насилие милиции против протестующих в Беларуси, из-за этого его уволили и он уехал из страны. До того, после начала протестов, его задерживали и давали штраф.

Российское вторжение Хомутовский встретил на территории Украины и выступил в первые дни полномасштабной войны в поддержку Украины:.

«Уже никто не сомневается, что в Украине третий день идет полномасштабная война и гибнет огромное количество людей. Можно много спорить, читать морали, что-то кому-то доказывать и объяснять, но я скажу только одно. Те, кто начал эту войну между братскими народами. Те, кто послал пацанов на братоубийственную войну. Те, кто содействовал ей, понесут наказание сначала при жизни, а потом и перед Богом. Мир Украине! Нет войне!», – написал Хомутовский у себя в Instagram.

Василий Хомутовский – важная фигура для белорусского футбола: он добился успеха в Германии, играл в румынском клубе «Стяуа» и за сборную в знаковых матчах.

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