Кадыров пообещал отправить на войну своих троих малолетних сыновей 4.10.2022, 10:16

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Младшему из них 14 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 октября в Telegram заявил, что его несовершеннолетние сыновья проходят военную подготовку и наравне со взрослыми готовы воевать в ходе «спецоперации» на территории Украины, сообщает gordonua.com.

«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет», – заявил глава Чечни.

«Хочешь мира – готовься к войне! Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – утверждает он.

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