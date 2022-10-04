В Беларуси массово закрываются ИП 3 4.10.2022, 10:22

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Фото: bymedia

С 2023 года для них хотят ввести существенные изменения.

Индивидуальные предприниматели продожают закрываться и уступать рынок торговым сетям. Это следует из данных Белстата. «Зеркало» рассказывает, что происходит в Беларуси с предпринимателями, для которых с 2023 года хотят ввести существенные изменения.

Как ИП уступают рынок торговым сетям

В январе-августе на индивидуальных предпринимателей и физлиц приходилось 6,7% розничного товарооборота, а год назад — 7,4%. Остальная доля рынка была за торговыми организациями.

Розничный товарооборот ИП и физлиц за январь-август составил 2 млрд 968,1 млн рублей. Эта сумма на 11,6% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2021-го.

Сколько ИП потеряла Беларусь с начала года

Что касается численности индивидуальных предпринимателей, то на начало сентября их насчитывалось 271,7 тыс. Это на 0,9% меньше, чем на начало года. Заметнее всего их число снизилось за этот период в Минске — на 3,9%. При этом в Гродненской, Могилевской и Минской областях этот показатель вырос — на 0,4%, 0,8% и 1,3% соответственно.

Если посмотреть по сферам деятельности, то заметнее всего с начала года число ИП сократилось среди тех, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью — на 3,1%. Для сравнения: информация и связь с января потеряла 1,8% предпринимателей.

Напомним, с 2023 года для индивидуальных предпринимателей введут очередные новшества. Чиновники утвердили их в несколько этапов, а теперь продолжают обдумывать новые изменения, в том числе повышение налогов. Для ИП со следующего года среди прочего отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Индивидуальные предприниматели, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, к 1 января 2023 года должны установить платежные терминалы. Напомним, ранее ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

Тем временем чиновники обсуждают возможность увеличить ставки единого налога, а в качестве основного налогового режима использовать подоходный налог с увеличением его ставки с 16 до 20%, а с 2024 года — до 25%. Иными словами, налоговая нагрузка на предпринимателей может увеличиться еще больше. А учитывая падение экономики, их финансовое состояние вряд ли будет улучшаться. Пока эти предложения по увеличению налогов для ИП отправили на доработку.

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