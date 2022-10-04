Как новобранцев полка имени Калиновского готовят к боевым задачам 4.10.2022, 11:18

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Опытные инструкторы разрабатывают и моделируют ситуации на передовой.

- Подготовка наших новобранцев к боям — это не просто занятия, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

Опытные инструкторы разрабатывают и моделируют боевую задачу с использованием боевых гранат и движущихся мишеней. Весь процесс близок к ситуациям, с которыми наши бойцы сталкиваются на передовой. Во время учений новобранцы также осуществляют эвакуацию «раненых» товарищей и оказывают первую помощь.

Каждый новобранец проходит психофизическую подготовку и реальные испытания. Что дает необходимый минимум опыта перед фронтом.

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