Украинские аналитики: Лукашенковские пропагандисты перестали говорить о победе РФ 2 4.10.2022, 23:45

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В Беларуси пропагандистские СМИ начали более осторожно высказываться о стопроцентной победе РФ над Украиной. В эфирах лукашенковских СМИ начали звучать осторожные намеки на то, что Украина сохранится и Беларуси придется с соседкой строить коммуникацию.

Об этом говорится в отчете аналитиков Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, проанализировавших белорусскую информационную повестку за прошедшую неделю. Полный текст отчета можно прочесть на официальном сайте организации.

Сообщается, что из белорусской пропаганды практически исчезли некоторые прошлые тезисы. А именно: «сопротивление Украины бессмысленно», «Россия обязательно победит», «Киев продолжением войны лишь усугубляет свое положение».

В то же время, информируют аналитики, у подконтрольных властям журналистов появились новые тезисы.

«Боязливые намеки – преимущественно из-за избирательного цитирования Лукашенко – что Украина сохранится, и что Беларусь должна это учитывать и дальше жить с Украиной в мире. Но намеки пока очень осторожны», – говорится в сообщении ЦСКИБ.

Стоит отметить, что наряду с этим подконтрольные Лукашенко медиа продолжают обвинять Украину в том, что она якобы готовит ядерную катастрофу своими действиями на Запорожской АЭС. Кроме того, пропагандисты транслировали российский нарратив по поводу событий в Запорожской области, опять же обвинив украинскую сторону.

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