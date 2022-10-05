Оккупант в эфире Скабеевой устроил истерику из-за разгрома в Херсонской области 3 5.10.2022, 8:05

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Ольга Скабеева

Российская пропагандистка была в шоке от услышанного.

Российский военный корреспондент-пропагандист Александр Сладков на всю Россию признался в проблемах оккупантов в Херсонской области. Он заявил, что защитники Украины освободили от россиян уже 17 населенных пунктов.

Об этом Сладков заявил в эфире программы «60 минут». Ее ведущая, пропагандистка Ольга Скабеева была в шоке от того, что услышала в прямом эфире.

«Мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов. Мы испытываем сейчас проблемы и на Лиманском направлении», – заявил Сладков.

Путинская пропагандистка тут же перебила его. «17 населенных пунктов – прямо тревожно, и это вежливо выражаясь. Сам Херсон в опасности прямо сейчас? Как к происходящему относиться? Будет ли поздно через две недели, три?» – испугалась Скабеева.

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