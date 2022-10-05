Ученые назвали привычки, которые способны продлить жизнь

Ученые назвали привычки, которые способны продлить жизнь1
- 5.10.2022, 10:27
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В исследовании приняли участие 123 219 медиков.
Практически невозможно найти человека, который бы не хотел жить достаточно долго. При этом кажется просто нереально в современном мире прожить много лет и сохранить свое здоровье. На организм отрицательно влияют стрессы, плохая экология и огромное количество вредных привычек. Американские ученые уверены в том, что можно без проблем прожить до 100 лет, но нужно изменить свой стиль жизни и привить некоторые полезные привычки, пишет planetanovosti.com.
В научном журнале Circulation были опубликованы результаты проведенного анализа двух разных исследований. В них принимало участие 123 219 медиков, которые на протяжении 30 лет регулярно проходили полный медосмотр. На протяжении этого времени умерло 42 167 человек. Ученые проанализировали их привычки и связали с продолжительностью жизни.
Долгожители были среди мужчин и женщин. Все они придерживались здорового образа жизни – не курили, следили за рационом, не имели лишнего веса, ежедневно занимались спортом. Обратить внимание стоит на то, что в среднем мужчины в день выпивали по 30 грамм этилового спирта, а женщины по 15 грамм. Все те, кто придерживался подобных принципов, проживали в среднем 87 (мужчины) и 93 года (женщины).
За счет проведенного исследования ученые смогли установить пять правильных привычек, которые могут положительно повлиять на здоровье и продлить жизнь человека.
Правильное и сбалансированное питание.
Регулярные занятия спортом.
Не курить.
Следить за весом.
Употреблять алкоголь в умеренном количестве.
Если человек будет соблюдать данный стиль жизни, то таким образом сможет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Кроме того, получится продлить жизнь примерно на 12-14 лет, а в пожилом возрасте человек будет отлично себя чувствовать.