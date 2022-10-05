Ученые назвали привычки, которые способны продлить жизнь 1 5.10.2022, 10:27

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В исследовании приняли участие 123 219 медиков.

Практически невозможно найти человека, который бы не хотел жить достаточно долго. При этом кажется просто нереально в современном мире прожить много лет и сохранить свое здоровье. На организм отрицательно влияют стрессы, плохая экология и огромное количество вредных привычек. Американские ученые уверены в том, что можно без проблем прожить до 100 лет, но нужно изменить свой стиль жизни и привить некоторые полезные привычки, пишет planetanovosti.com.

В научном журнале Circulation были опубликованы результаты проведенного анализа двух разных исследований. В них принимало участие 123 219 медиков, которые на протяжении 30 лет регулярно проходили полный медосмотр. На протяжении этого времени умерло 42 167 человек. Ученые проанализировали их привычки и связали с продолжительностью жизни.

Долгожители были среди мужчин и женщин. Все они придерживались здорового образа жизни – не курили, следили за рационом, не имели лишнего веса, ежедневно занимались спортом. Обратить внимание стоит на то, что в среднем мужчины в день выпивали по 30 грамм этилового спирта, а женщины по 15 грамм. Все те, кто придерживался подобных принципов, проживали в среднем 87 (мужчины) и 93 года (женщины).

За счет проведенного исследования ученые смогли установить пять правильных привычек, которые могут положительно повлиять на здоровье и продлить жизнь человека.

Правильное и сбалансированное питание.

Регулярные занятия спортом.

Не курить.

Следить за весом.

Употреблять алкоголь в умеренном количестве.

Если человек будет соблюдать данный стиль жизни, то таким образом сможет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Кроме того, получится продлить жизнь примерно на 12-14 лет, а в пожилом возрасте человек будет отлично себя чувствовать.

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