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Открыта дорога на Херсон: украинские войска выбили оккупантов из Снегиревки

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  • 5.10.2022, 10:56
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Открыта дорога на Херсон: украинские войска выбили оккупантов из Снегиревки

ВСУ оказались на прямой трассе к столице области.

Украинские защитники продолжают вести бои на Южнобугском направлении. Только за вчерашний день было освобождено 8 населенных пунктов на Бериславщине. А сегодня появилась информация и о бегстве российской армии из Николаевской области.

5 октября Telegram-канал «Оперативний ВСУ» выложил в Сеть скрин с российского паблика.

В нем сообщается, что еще 4 октября российская армия ушла из Снегиревки (Баштанский район, Николаевская область). При этом они также сообщили, что в населенный пункт вошли украинские войска. Самое интересное, что из этого населенного пункта ведет прямая трасса на оккупированный Херсон.

Также в Сети появились и кадры одного из боев ВСУ на Южнобугском направлении. В ОК «Юг» заявили, что всего за два дня украинским защитникам на севере Херсонской области удалось продвинуться вглубь региона на 10-20 км. При этом украинская артиллерия не забывает наносить удары по логистике врага. Только вчера был очередной «прилет» на Антоновский мост. В случае панического бегства через Днепр у врага может образоваться в районе реки самая настоящая «пробка». Кроме того, 4 октября на Херсонщине украинские защитники сбили сразу два вражеских вертолета.

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