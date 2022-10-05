Битва за Херсон: названа дата, когда ВСУ начнут освобождение города 9 5.10.2022, 12:00

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Фото: AP

Решающее сражение приближается.

Украине предстоит решающая битва за возвращение территорий на Юге страны, включая Херсон. Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники среди чиновников и законодателей США, ключевое сражение должно состояться до зимы, которая усложнит условия для наступающей украинской армии.

Успех в контрнаступлении сразу на двух фронтах, достигнутый в последние дни, может быть использован как дополнительный импульс, чтобы оттеснить российские силы из стратегических районов Юга.

«Если взять под контроль Херсон, можно помешать российской армии дойти до Одессы, куда, я думаю, россияне на самом деле стремятся», — отметил высокопоставленный представитель армии США.

Военные и аналитики, опрошенные Financial Time, ожидают, что ВСУ могут освободить Херсон после середины ноября. Сейчас ВСУ продвигаются к городу с северо-востока и севера, сообщил один источник в Минобороны США.

«Им нужно что-то делать с Херсоном и в ближайшее время», — заметил неназванный западный дипломат. Он добавил, как военные успехи поднимают моральный дух украинцев и свидетельствуют о том, что предоставленное Западом вооружение используется наилучшим образом.

Другие собеседники издания отмечают, что украинским силам необходимо отвоевать Юг до зимы — до того, как местность станет труднопроходимой. В зимних условиях маневрирование будет затруднено для обеих сторон, однако даст преимущество тем, кто обороняется, так как им не нужно совершать лишних маневров.

Издание отмечает, что наступление осложнено и укреплением Москвой своих позиций на Юге, отметил представитель НАТО. По его словам, украинцам понадобятся превосходящие силы, чтобы пробить эту оборону. Однако, как напомнил представитель Министерства обороны США, у россиян возникли трудности с обеспечением линии фронта и доставкой необходимых грузов, чем может воспользоваться Киев.

Отвоевать территории на Юге, как считают собеседники FT, необходимо для укрепления позиции Украины в переговорах, если они начнутся. Как считает член Палаты представителей Брэд Шерман, урегулирование конфликта в Украине возможно через шесть-восемь месяцев, а до этого Украине нужно вернуть себе больше территорий.

Журналисты напоминают, что в результате успешного контрнаступления на Востоке Украина отвоевала большую часть территорий Харьковской области, оккупированных Россией с начала войны, в том числе ВСУ окружили и заняли стратегически важный Лиман.

В Херсонской области ВСУ также совершили мощный рывок, значительно сместив линию фронта на Юг.

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