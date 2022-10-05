Зима близко: в какие шины белорусы «обуются» на зиму и за сколько 5.10.2022, 13:17

Журналисты узнали, как изменились цены на автомобильные шины за полгода.

Зима близко – пора переобувать авто. А какие есть варианты? Tochka.by узнала про ассортимент и цены на зимние автомобильные шины у крупного реселлера и производителя.

Остатки роскоши

Чем ближе сезон, тем выше цены у поставщиков и продавцов. Поэтому уже сейчас стоило бы прикупить зимние шины, коль старые затерлись.

«Перебои с поставками этой зимой коснутся только шин премиальных брендов. Правда, есть остатки с прошлого года, еще можно найти что-то», – описывает ситуацию на рынке руководитель отдела продаж компании «Автосеть» Андрей Бокша.

• Полистаем каталог и сравним цены за полгода.

• Michelin X-Ice North 4 235/50R17. Было Br772 – стало Br997;

• Bridgestone Blizzak LM005 235/50R18. Было Br797 – стало Br993;

• Continental Viking Contact 7 295/40R20. Было Br792 – стало Br959.

Самые дорогие шины стали еще дороже. И заметно. «Goodyear», «Continental», «Yokohama», «Hankook» – вообще не найдете, пропали бесследно. У «Pirelli» и «Bridgestone» продаются прошлогодние остатки.

Крепкий середнячок

В среднем сегменте новый бестселлер – турецкий бренд «Lassa», потому что его в достатке. Бренд принадлежит японской марке «Bridgestone», за качество, думается, можно не переживать.

Также водители охотно берут китайские «Sailun» и «Triangle». Эти бренды не первый год на нашем рынке, проверены дорогами.

• Lassa Snoways 4 225/45R17 в мае стоила Br274, а теперь – Br 317;

• Sailun Ice blazer WST1 225/65R16. Было – Br303, стало – Br310.

• Triangle TW401 215/55R17. Летом такая зимняя шина стоила Br211 – сейчас Br240.

• Michelin X-Ice Snow 195/65R15. Было Br233 – стало Br264;

• Pirelli Ice Zero Friction 205/55R16. Было Br230 – стало Br260.

Как видим, средний сегмент вырос в цене, но не очень ощутимо.

Дешево и сердито

В эконом-сегменте без изменений – в топе «Белшина», российские и китайские шины. Разве что первый снег встречаем без украинской «Росавы» и их суббренда «Premiorri».

В этом сегменте шины за полгода подешевели:

• Cordiant Winter Drive 205/55R16. Полгода назад одна такая шина стоила Br168, а теперь Br155;

• Tigar Winter 205/55R16 полгода назад стоила Br177 – а теперь Br173;

• Белшина Artmotion Snow Бел-337 195/65R15. Была Br155 – а сейчас Br130.

Каждая третья проданная в стране шина – «Белшина». Логистика из Китая затруднилась, у российских производителей проблемы из-за санкций.

Ситуация с шинами, как с моторным маслом и в целом – деталями. В дешевом сегменте остались прежние бренды, в среднем – можно безболезненно для кошелька и морального состояния подыскать аналоги. А вот в премиуме ценник взлетел и перебои с поставками. Богатые тоже плачут, но их слезы никто не увидит за тонировкой и не услышит за двойными стеклами.

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