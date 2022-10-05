Украинский генерал: Армия России терпит каскад поражений 1 5.10.2022, 13:33

Это может привести к развалу РФ.

Вооруженные силы Украины изменили динамику войны. Успешное контрнаступление на Харьковском направлении продолжилось на Херсонском. Армия страны-оккупанта России терпит каскад поражений оперативного масштаба. Если подобная тенденция сохранится, глава Кремля Владимир Путин может задействовать ядерный аргумент.

В случае ухода Путина от власти Украина будет полностью освобождена и вернется к границам 1991 года. В настоящее время путинская Россия приближается к состоянию фашистской Германии образца весны 1945 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Вооруженным силам Украины удалось достичь определенного прогресса в продвижении в Херсонской области, они изменили динамику боевых действий. Согласны ли вы с такими оценками? Если да, то в чем еще проявляется это изменение динамики?

– Начало изменений динамики было положено контрнаступательными действиями ВСУ на Харьковском направлении с их нынешним продвижением в направлении Лимана на севере Донецкой области и Лисичанска в Луганской области. После определенной паузы – на Херсонском направлении.

Наступательные действия начались 29 августа. В результате ВСУ захватили первую линию обороны противника. Средствами артиллерии и авиации ВСУ была существенно ослаблена правобережная группировка противника.

На данном этапе ВСУ проводят контнаступательные действия на Херсонском направлении, на севере и на юге. Свидетельством этого является освобождение нескольких населенных пунктов.

Динамика, которая в целом была заложена Вооруженными силами на Харьковском направлении, имеет продолжение на Херсонском направлении.

– New York Times опубликовала материал научного сотрудника Фонда Карнеги Александра Баунова. Он прослушал речь Путина от 30 сентября и посреди пропагандистских клише и откровенного бреда нашел три указания на то, что намерен делать дальше Путин. Это продолжение энергетического шантажа, который выйдет на новый уровень, далее – стремление усадить Украину за стол переговоров на фоне поражений российской армии, а третье – новые ядерные угрозы. Согласны ли вы с таким списком? По-вашему, какие задачи может ставить агрессор?

– Начну с последнего пункта. На сегодняшний день за счет частичной мобилизации Путин рассчитывает продолжить войну конвенциальным путем, то есть в рамках применения обычных, не ядерных вооружений. Это с одной стороны.

С другой же, проведя «референдумы» на оккупированных территориях и аннексировав их, Путин создал предпосылки для применения ядерного оружия в рамках уже действующего законодательства РФ, поскольку международным законодательством Россия уже давно не руководствуется.

Пока армия противника терпит каскад поражений оперативного масштаба – на Харьковском и Херсонском направлениях. Когда это прекратится, возможно, Путин перейдет к подходу, связанному с применением ядерного оружия.

Что касается энергетического шантажа, то речь идет о прекращении поставок энергоресурсов в Украину и в Европу. Цель этих действий – заставить Украину согласиться на легитимацию захваченных земель и переговоры в интересах РФ.

– Мы видим, что Кремль давно живет в своей реальности. Зачем нужна еще какая-то легитимация того, что он делает? Ведь и так понятно, что таким действиям нет никаких оправданий.

– Вы рассуждаете в рамках действия международного законодательства, которым руководствуется и Украина. Но в России все это отметается. Они действуют, в первую очередь, в расчете на внутреннего потребителя РФ. Потому что за рубежом такие трактовки не проходят.

Мы видим семь месяцев «спецоперации», и с каждым днем результаты только хуже. Те стратегические цели, которые были поставлены, – отодвинуть границы НАТО, «денацифицировать» и «демилитаризовать» Украину – все эти цели провалены. Происходят обратные процессы. В связи с этим Путин вынужден, как он полагает, идти на такие шаги.

– Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Путин уже обречен, его ждет фиаско. По его словам, отдельные представители военно-политического руководства РФ пытаются уйти от Путина. Вопрос лишь в том, что будет с Россией. Вы знаете, что объявление мобилизации в России вызвало волну протестов, в частности, в национальных республиках на периферии РФ. Если предположить, что Путин каким-то образом уходит из власти, а РФ распадается, что мы получаем в Украине, в частности, на фронте?

– Мы получаем освобождение наших захваченных земель в рамках 1991 года. На другое мы не согласимся. США, как и во вовремя распада Советского Союза, придерживаются позиции, что надо сохранять РФ. Напомню, в Киев прилетал президент США, выступал в Верховной Раде и предлагал остаться в Советском Союзе (Джордж Буш-старший выступил с речью в Киеве 1 августа 1991 года, в ней он предостерегал от «самоубийственного национализма». – Ред.). Он был не очень хорошо встречен. Украина не прислушалась к этим призывам.

Тут также очень важен фактор времени. С каждым днем в России все сильнее будет включаться фактор национальных окраин. Это может привести к развалу РФ. Но стабилизировать этот процесс может уход Путина.

Пропаганда найдет приемлемое объяснение для этого. На смену Путину может прийти руководство, которое будет реализовывать его же подходы, или это будет более демократичное и либеральное руководство, которое позволит реализовать в РФ реальную федерацию или конфедерацию.

Если же этого не произойдет и РФ будет разваливаться каскадным образом, произойдут кардинальные перемены уже не в России, а в отдельных субъектах федерации.

Такие перспективы есть. Но я бы хотел отметить, что на данный момент имеет место управление Путиным. Те оппозиционные силы, которые есть в РФ, в том числе в так называемых башнях Кремля, еще не до конца определились с планом действий. Поскольку такого рода деятельность в случае провала может быть сопряжена с серьезными репрессиями вплоть до уничтожения.

По исторической аналогии, ситуация в России приближается к событиям весны 1945 года в фашистской Германии. Конечно, Россия – не Германия, у нее есть свои особенности, но процессы могут быть похожи.

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