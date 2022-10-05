У белорусских перевозчиков снова проблемы при рейсах в Казахстан 5.10.2022, 16:33

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Местные таможенники задерживают машины с грузами.

Казалось бы, после того, как в Казахстане решили вопрос со свободным проездом фур, которые выполнили перегрузку или перецепку в Беларуси, проблемы исчезли. Но не тут-то было, пишет abw.by.

В начале сентября местные таможенники снова начали задерживать машины с грузами, ранее доставленными на территорию России или Беларуси перевозчиками из третьих стран и перегруженными или перецепленными на приграничных терминалах.

Суть проблемы

Еще 15 сентября Ассоциация «БАМАП» на основании информации, поступавшей от белорусских перевозчиков, сообщила о требованиях, предъявляемых «транспортниками» Казахстана при выполнении перевозок грузов в Казахстан с «перецепкой» на территории Беларуси. Первоначальный перевозчик, начавший перевозку на территории Евросоюза, должен оформить и передать казахстанское разрешение.

При отсутствии такого разрешения последующий перевозчик, в частности белорусский, задерживается до представления разрешения и привлекается к административной ответственности по статье 573 КоАП Казахстана за нарушение требований разрешительной системы автомобильных перевозок в Казахстане в международном сообщении.

Белорусские перевозчики с третьей декады сентября информируют Ассоциацию «БАМАП» о распространении ограничений на движение транспортных средств из-за отсутствия бланка казахстанского разрешения соответствующего виду перевозки (транзитного), оформленного первоначальным перевозчиком (перевозчиком Евросоюза). В случае непредставления такого разрешения транспортное средство задерживается при пересечении границы между Казахстаном и Узбекистаном.

Есть случаи задержания транспортных средств в пункте пропуска «Б.Конысбаева» (Яллама), "Атамекен" (Сырдария). Кроме того, по информации белорусских перевозчиков, к задержанным в настоящее время перевозчикам предъявляются дополнительные требования – представление доверенности от перевозчика Евросоюза на передачу разрешения, а также договора, заключенного с перевозчиком Евросоюза.

В отношении перевозок грузов, выполняемых в Казахстан, в случае, если в сопроводительных документах на груз (инвойс) в качестве отправителя указан резидент третьей страны, не соответствующей стране места погрузки груза в Евросоюзе, то должностные лица органа транспортного контроля Казахстана требуют от последующего перевозчика представления оригинала бланка казахстанского разрешения в/из третьих стран, оформленного первоначальным перевозчиком (перевозчиком Евросоюза).

Комментарий БАМАП

Ассоциация «БАМАП» комментирует эту ситуацию так, хотя и отмечает, что внятных комментариев от казахстанской стороны сейчас нет:

- По сути, должностные лица органа транспортного контроля Казахстана требуют от последующего перевозчика выполнения требований разрешительной системы за третьих лиц (перевозчиков Евросоюза), что не определено соглашением между правительством Беларуси и правительством Казахстана о международном автомобильном сообщении, а также национальным законодательством Казахстана и Конвенцией КДПГ, на нарушение положений которых указывается должностными лицами органа транспортного контроля Казахстана в составленных протоколах об административных правонарушениях.

Ассоциация «БАМАП» информирует перевозчиков, что до настоящего времени не располагает информацией о получении белорусской стороной официальных разъяснений от казахстанской стороны об изменении порядка контроля разрешительной системы при выполнении автомобильных перевозок грузов из третьих стран с перецепкой (перегрузкой) как перевозок, выполняемых в Казахстан, так и транзитом по его территории и требованиях данного порядка.

- На направленные Министерством транспорта и коммуникаций РБ 16.09.2022 и 30.09.2022, в том числе по предложениям Ассоциации «БАМАП», обращения о разъяснении данной ситуации и исключении необоснованных требований о предоставлении белорусскими перевозчиками казахстанских разрешений, принадлежащих и оформленных первоначальными перевозчиками (перевозчиками Евросоюза), ответы компетентного органа Казахстана до настоящего времени не получены, – отмечает БАМАП.

Сложившаяся ситуация была обсуждена во время визита 20-21 сентября заместителя министра транспорта РБ С.С.Дубины в Казахстан. В ходе встречи с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана А.С.Идырысовым казахстанской стороной подтверждена позиция о необходимости наличия разрешения, которое должен оформить первоначальный перевозчик при выполнении последующим перевозчиком перевозок в Республику Казахстан. О распространении этих требований на перевозки, выполняемые транзитом, не сообщалось. С позицией руководства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана по данной тематике можно ознакомиться на сайте министерства по ссылке.

- Просим учитывать данную информацию при планировании выполнения перевозок грузов с перецепкой (перегрузкой) в Казахстан или транзитом по ее территории и до урегулирования ситуации рекомендуем белорусским перевозчикам выполнять указанные выше перевозки при наличии оригинала казахстанского разрешения соответствующего вида, выданного первоначальному перевозчику, – сказано в комментарии.

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