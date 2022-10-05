«Белорусские власти опасности подстерегают буквально за каждым углом» 5 5.10.2022, 18:18

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Враги окружили со всех сторон.

Телеграм-канал «Письма к дочери» пишет о прошедшем накануне совещании Александра Лукашенко с силовым блоком:

— Посмотрел вчера как кое-кто проводил запланированное, никакой чрезвычайщины, совещание со своими генералами. И знаешь, что бросается в глаза? Что белорусские власти сейчас боятся больше, чем нелегитимные или условно легитимные граждане. Гораздо, гораздо больше. Это прямо вот в глаза бросается. Потому что, нелегитимные граждане знают кого им бояться. А белорусские власти опасности подстерегают буквально за каждым углом.

Во-первых, белорусские добровольцы в Украине, про которых они так старательно забыли, что вспоминают каждый день и не по одному разу.

Во-вторых, Украина. Сколько ни рассказывай сейчас о исключительно гуманитарном участии в специальной операции, а в Украине ведь все равно не забудут откуда готовилось нападение.

А есть еще и другие соседи. Польша, Литва, Латвия. Это раньше соседи считали белорусские власти мелким недоразумением и занозой, на которую можно не обращать внимания. Но два года политики альтернативного добрососедства сделали свое дело. Белорусские власти завоевали свое геополитическое место в мире и почетный статус угрозы региональной безопасности.

Ну и, наконец, остается еще скрытая угроза. Все эти внутренние недоброжелатели. Уж их душили, душили, а они все равно желают странного. Тем более, что вчера беглая оппозиция объявила про начало подготовки к исполнение всяких нехороших планов. И это, конечно, не добавляет душевного равновесия. Потому что в глубине души и сами душители понимают, что не доценток с блогерами им надо бояться. Просто доцентки с блогерами на виду, а других внутренних недоброжелателей, которые «затаились и ждут удобного повода», еще попробуй найди.

И получается, что за спиной у белорусских властей только старший союзник. Но они ведь и сами уже, наверное, понимают, что ничем, кроме вербальных интервенций, этот союзник помочь не в состоянии. Потому что союзник сейчас занят передислокациями в Украине. Ему уже даже поселок Пески некогда брать. Вчера вот передислоцировался на тридцать километров в Херсонской области и начал программу передислокации в Луганской.

В тревожной ситуации, когда враги окружили со всех сторон и ждут только случая, чтобы вцепиться во что-нибудь мягкое, разумно было бы избегать резких слов и не делать резких движений. Чтобы нечаянно не спровоцировать. Но белорусские власти же без резких слов функционировать не умеют.

Вот какая может быть практическая польза если рассказать соседям о том, что ты усиливаешь против них свою боеготовность? Ни Польшу, ни Литву, ни Украину, ни, тем более НАТО боеготовностью не испугаешь. У соседей запасы боеготовности все равно больше. Но антипатий и настороженности по отношению белорусским властям после этого, конечно, прибавится.

Особенно после того, как вчера они объявили о планах провести проверку мобилизуемых без мобилизации. Вот какая бы ни была практическая польза от этой проверки, а вреда от нее все равно больше. Белорусские власти может по итогу никого на самом деле и не мобилизуют. Да и проверят только так, чтобы было что показать в телевизоре. Но осадочек-то появится. А в нынешних напряженных обстоятельствах такой осадочек может оказаться взрывоопасным.

В общем, вместо того чтобы задирать соседей, стоило бы продемонстрировать им практическое, а не вербальное миролюбие. И позаботиться о снижении уровня внутренней недоброжелательности. Учитывая предыдущие достижения белорусских властей, сделать это, конечно, непросто. Но можно было бы хотя бы попытаться.

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