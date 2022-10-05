Экс-директор ЦРУ: Путин больше ничего не может сделать против Украины 7 5.10.2022, 19:30

10,624

Дэвид Петреус

Фото: associazionelatorre.com

Это необратимо.

Россия все еще может нанести разрушительные удары по Украине. Но Владимир Путин не может ничего сделать, чтобы перечеркнуть украинские успехи в четырех областях, об аннексии которых он недавно заявил.

Об этом, как пишет The Hill, сказал бывший директор ЦРУ и генерал Армии США в отставке Дэвид Петреус. Перевод статьи приводит «Зеркало недели. Украина».

«Думаю, у него буквально закончились возможные шаги. Он предпринимает все эти отчаянные действия, но факт в том, что на поле битвы Россия столкнулась с реальностью, в которой Украина имеет гораздо более боеспособные и численные силы, чем страна, размеры которой втрое больше. Так что реальность на поле битвы сейчас отчаянная для Путина. Он практически ничего не может сделать. Это необратимо», – сказал он.

Сегодня Путин подписал документы, провозглашающие поглощение Россией четырех областей Украины на юге и востоке. Петреус считает, что Украина сможет деоккупировать все эти территории, а возможно даже полуостров Крым, который Москва аннексировала в 2014 году.

The Hill напоминает, что украинская армия продолжает наступать, несмотря на все заявления Кремля об аннексии, а также, несмотря на российские угрозы применить ядерное оружие. К тому же остается непонятным, к каким именно территориям относится российская провозглашенная «аннексия». Потому что российская армия не контролирует полностью ни одну из четырех областей, которые теперь Москва назвала своими.

«Фальшивые референдумы, аннексия, они ничего не меняют. Украинцы уже возвращают эти регионы почти так же быстро, как Россия аннексирует их», – сказал Петреус.

Он добавил, что ситуация сейчас «не в пользу России», армия которой пытается сохранить оборонительные позиции на оккупированных частях Украины.

«Россия все еще может нанести огромный вред и разрушения. Она может и будет наказывать Украину каждый день своими снарядами, ракетами, бомбардировками и т.д. Но в конце концов, россияне не могут изменить ситуацию на поле битвы», – убежден бывший директор ЦРУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».